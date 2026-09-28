Confirmaron nuevos feriados por la visita del Papa: dónde regirán

El Gobierno nacional oficializó nuevos feriados vinculados con la visita del papa León XIV a la Argentina , aunque en este caso tendrán alcance territorial limitado. La medida quedó establecida mediante el Decreto de Necesidad y Urgencia 1103/2026 , publicado este lunes en el Boletín Oficial, y se aplicará exclusivamente en Córdoba, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y la provincia de Buenos Aires durante los días en los que el Pontífice desarrolle actividades en esas jurisdicciones.

La novedad se suma al feriado nacional del lunes 9 de noviembre , que ya había sido anunciado previamente y regirá en todo el país. Lo que ahora quedó confirmado oficialmente es que habrá otros dos días de feriado , pero solamente en los distritos directamente involucrados en el recorrido papal: el martes 10 y el miércoles 11.

De acuerdo con el decreto, el martes 10 de noviembre será feriado únicamente en la provincia de Córdoba y en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires . En tanto, el miércoles 11 de noviembre la medida regirá exclusivamente en la provincia de Buenos Aires . Esto significa que, fuera de esas jurisdicciones, ambas jornadas mantendrán su actividad habitual.

Para San Juan , por lo tanto, el único feriado relacionado con la visita de León XIV será el lunes 9 de noviembre , ya que los feriados adicionales del martes y miércoles no tendrán alcance nacional.

El Gobierno explicó que la decisión responde a las necesidades de seguridad, logística, circulación y organización derivadas de los desplazamientos del Papa y de las actividades multitudinarias previstas. Tanto Córdoba como la provincia de Buenos Aires y la Ciudad Autónoma solicitaron formalmente la declaración de jornadas especiales debido al impacto que tendrá la agenda pontificia en cada uno de esos territorios.

El decreto sostiene que la magnitud de los eventos y los movimientos asociados a la visita podrían dificultar el normal funcionamiento de una jornada hábil, especialmente por la superposición con traslados laborales, educativos y comerciales. Por ese motivo se optó por limitar los feriados a los lugares donde se desarrollarán las principales actividades.

Cómo será la agenda de León XIV

La visita apostólica se desarrollará entre el 8 y el 11 de noviembre. El Papa llegará a la Argentina el domingo 8 y durante sus primeros días concentrará su actividad en la Ciudad de Buenos Aires y el conurbano. Para el lunes 9 está prevista una misa multitudinaria frente al Monumento a los Españoles, en Palermo, además de otros encuentros institucionales y religiosos.

El martes 10 viajará a Córdoba, donde celebrará una misa en la Escuela de Aviación Militar y visitará la Catedral de Nuestra Señora de la Asunción. Posteriormente regresará a Buenos Aires para encabezar una vigilia juvenil. Esa jornada será feriado tanto en Córdoba como en CABA.

El miércoles 11, último día de su estadía en el país, León XIV se trasladará a territorio bonaerense, donde tiene previsto visitar el Complejo Penitenciario Federal y posteriormente celebrar una misa en la Basílica de Nuestra Señora de Luján. Por ese motivo, la provincia de Buenos Aires tendrá feriado durante esa jornada.

Además, el Ejecutivo creó la Unidad Ejecutora Especial Temporaria “Visita de Su Santidad el Papa León XIV”, dependiente de la Jefatura de Gabinete, que será responsable de coordinar las tareas necesarias para la organización de la gira.