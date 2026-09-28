Cuánto cuesta el Toyota Yaris en septiembre de 2026: precios oficiales y detalle de todas sus versiones

El Toyota Yaris reafirma su posición estratégica como la puerta de acceso al catálogo de la marca japonesa en la Argentina. Tras los ajustes tarifarios del 1% aplicados al comenzar el mes, la oferta del hatchback compacto arranca desde los $35.708.000, manteniéndose como uno de los vehículos automáticos más competitivos del segmento B local.
Toda la alineación del modelo comparte el eficiente conjunto mecánico compuesto por el motor naftero de 1.5 litros y 16 válvulas (Dual VVT-i), capaz de erogar 107 caballos de fuerza y 140 Nm de torque.
Esta motorización se combina en todas las variantes con una transmisión automática de tipo CVT (continuamente variable) que simula 7 marchas preprogramadas, orientada a maximizar el confort de marcha y la eficiencia de consumo en uso urbano y de ruta.
Listado oficial de precios para septiembre de 2026
Los valores sugeridos al público informados por la automotriz no contemplan costos adicionales de flete, seguro ni patentamiento, los cuales pueden diferir según la concesionaria o jurisdicción de compra:
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Toyota Yaris Hatchback XS 1.5 CVT: $35.708.000
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Toyota Yaris Hatchback XLS+ 1.5 CVT: $39.666.000
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Toyota Yaris Hatchback S 1.5 CVT: $42.532.000
La brecha económica entre la variante de acceso (XS) y la alternativa mejor equipada (S) asciende a $6.824.000, reflejando saltos significativos en términos de tecnología, terminaciones interiores y asistentes a la conducción.
Análisis de gama: equipamiento y prestaciones por versión
1. Toyota Yaris XS 1.5 CVT (Entrada de gama)
Representa el escalón inicial de la marca. Destaca por no escatimar en el apartado de seguridad activa y pasiva, ya que incluye de serie 7 airbags (frontales, laterales, de cortina y de rodilla para el conductor), control de estabilidad (VSC), control de tracción (TRC) y asistente de arranque en pendientes (HAC). En confort y conectividad, dispone de una pantalla táctil multimedia de 6,8 pulgadas compatible con Apple CarPlay y Android Auto, volante multifunción, computadora de a bordo y levantavidrios eléctricos en las cuatro puertas.
2. Toyota Yaris XLS+ 1.5 CVT (Nivel intermedio)
Configurada como el equilibrio entre costo y equipamiento para el uso familiar o diario. A todo lo ofrecido en la versión base, añade climatizador automático digital, llantas de aleación de 16 pulgadas, faros antiniebla delanteros y sensores de estacionamiento traseros junto con cámara de retroceso. El habitáculo incorpora mejores terminaciones en materiales e iluminación, además de control de velocidad crucero para viajes largos.
3. Toyota Yaris S 1.5 CVT (Tope de gama)
Es la opción con el mayor nivel de refinamiento y asistencia tecnológica del catálogo. Incorpora ópticas con tecnología Full LED, techo solar eléctrico, asientos y volante tapizados en cuero ecológico con costuras a la vista, y el sistema de apertura y encendido sin llave (Smart Entry / Push Start). En el plano de la seguridad, añade el paquete avanzado de asistencias activas Toyota Safety Sense, el cual integra el sistema de pre-colisión frontal (PCS) con frenado autónomo de emergencia y el sistema de alerta de cambio de carril (LDA).