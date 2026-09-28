Nueva encuesta nacional: cayó la aprobación de Milei y Kicillof marcó 45% de imagen positiva

Una nueva encuesta nacional volvió a medir el escenario político argentino con la mirada puesta en las elecciones presidenciales de 2027 y mostró movimientos en los principales indicadores de Javier Milei, además de nuevos datos sobre Axel Kicillof. El relevamiento de Zuban Córdoba y Asociados , denominado El Camino al Balotaje, fue realizado entre el 16 y el 19 de septiembre sobre 2.000 personas mayores de 16 años de todo el país.

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Uno de los datos centrales aparece en la evaluación del Gobierno nacional. El 35,3% de los encuestados aprobó la gestión de Milei , mientras que el 63,6% la desaprobó . En agosto, la aprobación había sido del 36,8% y el rechazo del 62,3%, por lo que en la nueva medición la valoración positiva retrocedió 1,5 puntos y la negativa aumentó 1,3 puntos porcentuales. De todos modos, el nivel de desaprobación permanece por debajo del 65,3% que la misma consultora había registrado en julio.

En cuanto a la imagen personal, Milei obtuvo un 36,1% de valoración positiva y un 61,8% de negativa . Kicillof, por su parte, registró 45% de imagen positiva y 51,3% de negativa dentro del mismo relevamiento. También fueron medidos Cristina Fernández de Kirchner, con 42% de positiva; Myriam Bregman, con 40,1%; Patricia Bullrich, con 37,6%; y Natalia de la Sota, con 36,6%.

El estudio también preguntó por la potencialidad electoral de distintos dirigentes, una categoría que no equivale a intención de voto directa sino que combina a quienes respondieron que “seguro” o “probablemente” votarían a cada figura.

En el caso de Kicillof, 29,1% respondió que lo votaría con seguridad y 17,5% que probablemente lo haría , lo que arroja un potencial conjunto del 46,6%. Para Milei, esas dos categorías sumaron 38% . En sentido contrario, el 59,1% aseguró que nunca votaría al presidente, mientras que el 49% dio esa misma respuesta respecto del gobernador bonaerense.

El informe también relevó a otras figuras políticas. Cristina Kirchner obtuvo 43,7% en las categorías de voto seguro o probable; Myriam Bregman, 40,2%; Sergio Massa, 39%; Patricia Bullrich, 37,8%; y Natalia de la Sota, 35,4%. Se trata de potencialidad declarada por los entrevistados y no de una simulación directa de una elección presidencial.

Cómo quedaron los espacios políticos

Cuando la consulta se trasladó de los dirigentes a los espacios políticos, el 34% mencionó al peronismo y el 30,1% a La Libertad Avanza y sectores libertarios. El PRO recibió 5,8% y el Frente de Izquierda 4,6%, mientras que 10,9% respondió que todavía no sabía qué opción elegiría y otro 14,6% se distribuyó entre distintas alternativas.

La distancia se redujo cuando la consultora presentó un escenario con tres grandes opciones. Allí, el peronismo obtuvo 35,9%, La Libertad Avanza y los libertarios 35,1%, y el Frente de Izquierda 6,4%. La diferencia de 0,8 puntos entre los dos primeros registros está por debajo del margen de error informado por la propia encuestadora. Además, en ese escenario el 22,6% no definió una opción.

La encuesta fue realizada de manera 100% online, con una muestra ponderada por género, edad, zona y voto presidencial en la primera vuelta de 2023. Zuban Córdoba informó un margen de error de ±2,19% y un nivel de confianza del 95%. Los resultados reflejan las respuestas recogidas entre el 16 y el 19 de septiembre y no constituyen una predicción del resultado electoral de 2027.