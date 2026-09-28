Causa ANDIS: piden la detención de Diego Spagnuolo por presuntas coimas y sobreprecios

El abogado Gregorio Dalbón solicitó al juez federal Ariel Lijo la detención inmediata del ex titular de la Agencia Nacional de Discapacidad tras su procesamiento. Advierten peligro de fuga y de entorpecimiento en la investigación por contrataciones irregulares.

La causa que investiga las presuntas coimas y sobreprecios en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) sumó un capítulo de alta tensión judicial. Este lunes, el abogado Gregorio Dalbón solicitó formalmente la detención del ex titular del organismo, Diego Spagnuolo, luego de que fuera procesado como presunto jefe de una asociación ilícita dedicada a direccionar compras a determinados laboratorios y empresas.

El pedido fue presentado ante el juez federal Ariel Lijo y se fundamenta en la aparición de nuevas pruebas que complican la situación judicial del ex funcionario nacional.

Nuevos elementos y el peligro procesal En el escrito presentado por la querella, se destacó que las irregularidades detectadas no responden a fallas administrativas menores ni a hechos aislados. Por el contrario, se señaló la existencia de una "multiplicidad de operaciones, proveedores y modalidades de contratación" que habrían perjudicado de manera significativa el patrimonio público durante la gestión de Spagnuolo al frente de la entidad.

Ante este escenario, la solicitud de arresto enfatizó la necesidad de resguardar el avance de la causa bajo los argumentos legales de peligro de fuga y entorpecimiento de la investigación.