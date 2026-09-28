Jorge Capitanich y Marcela Pagano lideran el ranking de proyectos presentados en el Congreso

Un nuevo informe sobre el desempeño parlamentario dejó al descubierto cuáles son los legisladores con mayor volumen de trabajo legislativo en lo que va de 2026. El relevamiento, realizado por parlamentario.com, toma como base el período ordinario que se inicia el 1 de marzo y concluye su primer gran tramo con el receso de invierno a fines de julio, de cara al cierre estadístico que se completa anualmente en febrero.

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En la Cámara alta, el exgobernador y actual senador por el bloque Justicialista, Jorge Capitanich, encabeza con holgura el rubro de proyectos de ley con un total de 113 iniciativas presentadas al 31 de julio.

Muy por detrás se ubica en el segundo lugar la senadora tucumana de Independencia, Beatriz Ávila, con 44 proyectos, seguida en el podio por la mendocina Anabel Fernández Sagasti (Justicialista), quien acumulaba 35 iniciativas antes de entrar en licencia por embarazo.

Además de dominar en la autoría de leyes, Capitanich también lidera en otras categorías dentro de la Cámara de Senadores:

Proyectos de comunicación: Comparte el primer puesto con su compañera de bancada Alicia Kirchner, ambos con 14 iniciativas (tercera figura la salteña Flavia Royón con 12).

Proyectos de resolución: Se ubica al frente con 3 iniciativas.

Proyectos de declaración: El primer puesto en el Senado quedó en manos de la radical chaqueña Silvana Schneider con 55 proyectos, seguida de cerca por el propio Capitanich con 36, y por la tucumana Sandra Mendoza con 32.

Diputados: Pagano al frente y un récord en resoluciones

En la Cámara baja, el protagonismo absoluto en materia de leyes recae sobre la diputada Marcela Pagano (Coherencia). Con menos de tres años de experiencia legislativa, Pagano alcanzó las 93 iniciativas al 31 de julio, casi duplicando a la segunda en la lista, Agustina Propato (Unión por la Patria), quien registró 46. El tercer lugar en este segmento es ocupado por el socialista santafesino Esteban Paulón con 37 proyectos, aventajando por la mínima al legislador de la Coalición Cívica, Maximiliano Ferraro, que sumó 36.

Dentro del universo de proyectos de declaración en Diputados, la referente bonaerense Roxana Monzón (Unión por la Patria) lidera la tabla con 36 proyectos, superando por dos a la salteña Yamila Ruiz, mientras que el radical Guillermo Agüero completa el terceto principal con 25.

Por otra parte, en el rubro de proyectos de resolución, el diputado Esteban Paulón se destaca con una cifra inusualmente alta de 99 iniciativas, secundado por Agustina Propato con 74 y por Pablo Juliano con 64.

Calidad vs. Cantidad

Desde el medio realizador del informe recordaron que las estadísticas cuantitativas deben tomarse con prudencia: no es mejor legislador el que mayor volumen de papeles presenta, ni una baja productividad implica necesariamente una desaprobación de la labor, ya que el verdadero valor de los proyectos reside en su calidad institucional y técnica, más allá de la mera acumulación numérica. Sin embargo, los datos aportados sirven para medir el pulso y la intensidad del trabajo en ambas cámaras en un año atravesado por fuertes tensiones económicas y políticas

Los legisladores sanjuaninos

Cristian Andino presentó 25 proyectos de ley en Diputados, mientras que Sergio Uñac sumó 19 proyectos de ley y una resolución en el Senado.