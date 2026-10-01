El riesgo país volvió a superar los 630 puntos y cayeron las acciones argentinas

La tensión volvió a instalarse en los mercados argentinos. Este jueves, el riesgo país escaló nuevamente por encima de los 630 puntos básicos y se ubicó en 633 unidades , lo que representó un salto del 4,3% frente al cierre anterior. El movimiento estuvo acompañado por nuevas bajas en los bonos soberanos y por una rueda negativa para las acciones locales que cotizan en Nueva York.

Respiro en los mercados: el riesgo país bajó con fuerza y se acercó a los 600 puntos

El indicador elaborado por JP Morgan había terminado la jornada previa en 607 puntos, pero volvió a tomar impulso alcista durante la mañana. El dato mantiene al riesgo país cerca de los niveles más altos de 2026: a comienzos de esta semana llegó a tocar 642 puntos básicos , el máximo del año.

El frente bursátil también mostró números negativos. Los ADR argentinos que operan en Wall Street registraron retrocesos de hasta 5,7% , encabezados por Telecom. Detrás se ubicaron Corporación América, con una caída del 4,4%; Banco Supervielle, con 4,1%; y Banco Galicia, con 3,3%.

En Buenos Aires, el S&P Merval retrocedió alrededor de 2,4% , mientras que medido en dólares volvió a ubicarse en niveles bajos respecto de los últimos meses.

Los bonos soberanos en dólares tampoco lograron escapar de la tendencia: registraron caídas de hasta 1,5% , movimiento que presionó nuevamente sobre el riesgo país.

Qué está presionando al mercado

Parte de la explicación está vinculada con un contexto internacional más adverso. Este jueves, el rendimiento del bono del Tesoro estadounidense a diez años se ubicó en torno al 5,30%, uno de los niveles más elevados de las últimas dos décadas, mientras Wall Street también operaba en rojo.

A eso se sumó una nueva suba del precio internacional del petróleo: el Brent volvió a superar los US$100 por barril y se negociaba alrededor de US$100,89. El propio Gobierno había señalado días atrás que la combinación entre las tasas altas en Estados Unidos y la tensión internacional constituía uno de los principales factores externos de presión sobre los activos argentinos.

El dólar también subió

En el mercado cambiario, el dólar oficial avanzó $5 y se vendía a $1.545 en el Banco Nación. Los financieros también mostraron subas: el MEP operaba cerca de $1.550 y el contado con liquidación alrededor de $1.620.

La combinación de bonos en baja, riesgo país nuevamente arriba de 630 puntos y caídas fuertes en los ADR dejó así una nueva jornada de presión sobre los activos argentinos, después de varios días marcados por una fuerte volatilidad financiera.