Nueva presión sobre los mercados: el riesgo país saltó a 650 puntos y tocó un máximo de 11 meses

El riesgo país argentino volvió a subir este viernes 2 de octubre y alcanzó los 650 puntos básicos , un nivel que no registraba desde fines de noviembre de 2025. El indicador que elabora JP Morgan avanzó otros 14 puntos respecto de la jornada anterior y profundizó la tendencia negativa que viene mostrando durante las últimas semanas.

Respiro en los mercados: el riesgo país bajó con fuerza y se acercó a los 600 puntos

El nuevo salto se produjo después de que el índice cerrara el jueves en 636 unidades , tras haber superado nuevamente la barrera de los 600 puntos. Con el avance de este viernes, el riesgo país llegó a su valor más elevado desde el 27 de noviembre de 2025 , según datos del mercado.

El indicador refleja la sobretasa que deberían pagar los títulos argentinos respecto de los bonos del Tesoro de Estados Unidos. Por eso, cuanto más sube, mayor es el costo teórico que afrontaría el país para volver a financiarse en los mercados internacionales.

La escalada de las últimas semanas fue significativa. A comienzos de septiembre, el riesgo país había llegado a ubicarse alrededor de los 500 puntos básicos , luego de una recuperación de los bonos argentinos. Desde entonces comenzó un proceso de deterioro que lo llevó a superar primero los 550, después los 600 y ahora alcanzar los 650.

Solo durante septiembre, el indicador había acumulado una suba de 95 puntos , para cerrar el mes en 607. En las dos primeras jornadas de octubre volvió a acelerarse: el jueves terminó en 636 y este viernes alcanzó los 650.

La dinámica vuelve a poner el foco sobre el precio de los bonos soberanos y sobre las dificultades que enfrenta Argentina para reducir de manera sostenida el costo de financiamiento externo.

Qué pasó con los bonos

La particularidad de la rueda de este viernes fue que los bonos soberanos en dólares mostraban una recuperación de alrededor del 0,5% en promedio, mientras el riesgo país igualmente avanzaba hasta 650 puntos.

La explicación está vinculada también con el movimiento de los bonos del Tesoro estadounidense. Los rendimientos de esos títulos bajaron después de conocerse un dato de empleo de Estados Unidos más débil de lo esperado, lo que modificó la base sobre la que se calcula el diferencial argentino.

En paralelo, las acciones argentinas mostraban un comportamiento más favorable que en la rueda anterior. El S&P Merval subía 0,4% en pesos durante la mañana y varios ADR operaban con ganancias en Nueva York.

Milei volvió a atribuir la suba al contexto internacional

La nueva marca se conoció mientras Javier Milei participaba de la Argentina Week en París. Frente a inversores, el presidente sostuvo que la suba del riesgo país responde a “convulsiones externas” y expresó su expectativa de que el indicador vuelva a bajar cuando se normalice el escenario internacional. Se trata de la explicación planteada por el Gobierno, mientras analistas también vienen señalando factores locales como la evolución de la actividad, las reservas y las expectativas sobre los vencimientos de deuda.

Días atrás, el Ejecutivo ya había apuntado especialmente a las tasas de interés de Estados Unidos y al conflicto en Medio Oriente como dos de los factores que presionan sobre las economías emergentes y los activos argentinos.

Con los 650 puntos alcanzados este viernes, el riesgo país quedó así en su nivel más alto en aproximadamente once meses y profundizó una escalada que, en apenas cuatro semanas, lo llevó desde la zona de 500 unidades hasta los valores actuales.