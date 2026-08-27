Javier Milei celebró la media sanción de Inocencia Fiscal II: "Adentro"

El Presidente destacó la aprobación en Diputados de la iniciativa impulsada por el Gobierno, que ahora deberá ser tratada por el Senado.

Javier Milei celebró la aprobación de Inocencia Fiscal II en la Cámara de Diputados y consideró que representa un nuevo avance de su Gobierno. La iniciativa obtuvo media sanción durante una extensa sesión y ahora será girada al Senado para continuar con su tratamiento.

A través de su cuenta en X, el Presidente reaccionó a la votación con un breve mensaje: “INOCENCIA FISCAL II Adentro...!!! Muchas gracias Diputados Nacionales por este nuevo paso en el camino hacia la LIBERTAD. VLLC!”.

El proyecto consiguió 139 votos a favor y 110 en contra, por lo que quedó habilitado para avanzar hacia la Cámara alta. La aprobación se produjo durante una sesión maratónica en la que Diputados también dio media sanción a la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central.

INOCENCIA FISCAL II

Adentro...!!!

Muchas gracias Diputados Nacionales por este nuevo paso en el camino hacia la LIBERTAD.

VLLC! — Javier Milei (@JMilei) August 27, 2026 Qué propone Inocencia Fiscal II La iniciativa impulsada por el Gobierno busca modificar el régimen tributario para simplificar determinadas obligaciones y ampliar las posibilidades de formalizar dinero y bienes que permanecen fuera del sistema.

Entre sus principales cambios, el proyecto amplía el régimen simplificado del Impuesto a las Ganancias y elimina determinados límites de ingresos y patrimonio para acceder al esquema. También modifica las condiciones bajo las cuales ARCA puede cuestionar una declaración presentada por un contribuyente.