Fracasó el Consejo del Salario: el Gobierno definirá por decreto el próximo aumento del salario mínimo

El Consejo del Salario terminó este viernes sin acuerdo y el Gobierno nacional deberá definir por decreto el próximo aumento del Salario Mínimo, Vital y Móvil (SMVM). Las centrales obreras rechazaron la propuesta de los empresarios por considerarla insuficiente y se retiraron de la reunión virtual.

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La oferta contemplaba un incremento del 1,8% en septiembre y del 1,7% mensual desde octubre hasta abril , una propuesta que no conformó a la CGT ni a las dos CTA.

Actualmente, el salario mínimo se encuentra en $376.600 mensuales , mientras que para los trabajadores jornalizados el piso es de $1.883 por hora . En paralelo, el Ejecutivo buscaba que los salarios de convenio partieran de un nivel cercano a $1.000.000 .

La reunión del Consejo del Salario reúne a representantes de los trabajadores, empleadores, el Estado nacional y los gobiernos provinciales para establecer el piso salarial vigente en todo el país.

Antes de la reunión principal, a las 10 se había realizado otra audiencia para discutir los valores mínimo y máximo de la prestación por desempleo. Según fuentes sindicales, la propuesta empresarial también fue considerada insuficiente y quedó por debajo del 2% mensual para los próximos meses.

Ante la falta de consenso, será el Poder Ejecutivo el que deberá establecer el nuevo salario mínimo mediante un decreto o laudo, tal como ocurrió anteriormente.

La última vez que el Gobierno debió intervenir se produjo a comienzos de diciembre, cuando estableció un aumento de la remuneración básica en diez tramos después de que trabajadores y empresarios no lograran alcanzar un acuerdo.

El salario mínimo perdió más del 40% de poder adquisitivo

El fracaso de la negociación se produce en medio de una fuerte pérdida del poder de compra del salario mínimo.

Un informe del Instituto Interdisciplinario de Economía Política (IIEP) de la UBA señaló que el SMVM registró una caída real del 0,8% en julio y que acumuló una pérdida del 40,5% entre noviembre de 2023 y julio de 2026.

Según el estudio, el salario mínimo equivalente a precios de julio de 2026 era de $372.400, frente a los $626.106 de noviembre de 2023.

Los investigadores remarcaron que el poder adquisitivo del salario mínimo se encuentra actualmente por debajo del nivel registrado en 2001, antes del colapso de la convertibilidad.

Además, representa apenas alrededor de un tercio del máximo histórico de la serie, alcanzado en septiembre de 2011, lo que implica una erosión real del 67% respecto de aquel momento.

El aumento también impactará en el seguro de desempleo

La definición del Consejo del Salario no afecta únicamente a quienes cobran el mínimo. El nuevo valor también repercutirá sobre la prestación por desempleo, cuyo monto equivale al 75% de la mejor remuneración mensual del trabajador durante los seis meses anteriores al cese laboral.

Desde agosto, el SMVM quedó establecido en $376.600 para los trabajadores mensualizados.

A diferencia de las jubilaciones, pensiones y otras prestaciones sociales, el salario mínimo no tiene un mecanismo automático de actualización vinculado a la inflación, por lo que su incremento depende de las negociaciones en el Consejo del Salario o de una definición posterior del Gobierno.