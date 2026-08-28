Las prepagas vuelven a aumentar en septiembre: las cuotas subirán hasta 3,11%

Las empresas de medicina prepaga volverán a actualizar sus cuotas en septiembre , con aumentos que oscilarán entre el 1,9% y el 3,11% . Los nuevos valores ya fueron comunicados a la Superintendencia de Servicios de Salud y variarán según la compañía y el tipo de cobertura contratada.

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El ajuste más alto informado hasta ahora corresponde a Swiss Medical, con 3,11% , mientras que Omint aplicará un incremento del 2,9%. En otros casos, el porcentaje dependerá específicamente del plan del afiliado.

Los porcentajes se aplicarán sobre las cuotas correspondientes a septiembre, aunque el impacto final puede variar de acuerdo con el plan, la edad del afiliado y las características particulares de cada contrato.

Con los nuevos aumentos, las prepagas acumulan en promedio entre 20% y 21% de incremento desde comienzos de 2026 , mientras que la inflación nacional acumulada en el mismo período fue del 19,3% . La diferencia ronda los 1,7 puntos porcentuales.

La medicina privada superó al IPC mensual principalmente en abril, mayo y junio. Para septiembre, las nuevas actualizaciones se ubicarán en línea o por encima de la inflación de julio, que fue del 2,1%, dependiendo de la compañía.

De esta manera, los afiliados deberán afrontar un nuevo ajuste desde el próximo mes, con Swiss Medical, Omint y algunos planes de Galeno entre los que registrarán los porcentajes más altos.