Las prepagas vuelven a aumentar en septiembre: las cuotas subirán hasta 3,11%

Las empresas de medicina prepaga volverán a actualizar sus cuotas en septiembre, con aumentos que oscilarán entre el 1,9% y el 3,11%. Los nuevos valores ya fueron comunicados a la Superintendencia de Servicios de Salud y variarán según la compañía y el tipo de cobertura contratada.
El ajuste más alto informado hasta ahora corresponde a Swiss Medical, con 3,11%, mientras que Omint aplicará un incremento del 2,9%. En otros casos, el porcentaje dependerá específicamente del plan del afiliado.
Cuánto aumentará cada prepaga en septiembre
De acuerdo con los porcentajes comunicados, las principales actualizaciones serán:
- Swiss Medical: 3,11%.
- Omint: 2,9%.
- Galeno: entre 2,3% y 2,8%.
- Hospital Alemán: 2,36%.
- OSDE: entre 1,9% y 2,3%.
- Hospital Italiano: 2,1%.
Los porcentajes se aplicarán sobre las cuotas correspondientes a septiembre, aunque el impacto final puede variar de acuerdo con el plan, la edad del afiliado y las características particulares de cada contrato.
Las cuotas acumulan una suba superior a la inflación
Con los nuevos aumentos, las prepagas acumulan en promedio entre 20% y 21% de incremento desde comienzos de 2026, mientras que la inflación nacional acumulada en el mismo período fue del 19,3%. La diferencia ronda los 1,7 puntos porcentuales.
La medicina privada superó al IPC mensual principalmente en abril, mayo y junio. Para septiembre, las nuevas actualizaciones se ubicarán en línea o por encima de la inflación de julio, que fue del 2,1%, dependiendo de la compañía.
De esta manera, los afiliados deberán afrontar un nuevo ajuste desde el próximo mes, con Swiss Medical, Omint y algunos planes de Galeno entre los que registrarán los porcentajes más altos.