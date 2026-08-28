    • 28 de agosto de 2026 - 13:41

    Las prepagas vuelven a aumentar en septiembre: las cuotas subirán hasta 3,11%

    Los ajustes irán del 1,9% al 3,11%, según la empresa y el plan. Swiss Medical aplicará la mayor suba entre las compañías que ya informaron sus incrementos.

    Las cuotas de las empresas de medicina prepaga volverán a actualizarse desde septiembre.

    Las cuotas de las empresas de medicina prepaga volverán a actualizarse desde septiembre.

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    Por Redacción Diario de Cuyo

    Las empresas de medicina prepaga volverán a actualizar sus cuotas en septiembre, con aumentos que oscilarán entre el 1,9% y el 3,11%. Los nuevos valores ya fueron comunicados a la Superintendencia de Servicios de Salud y variarán según la compañía y el tipo de cobertura contratada.

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    El ajuste más alto informado hasta ahora corresponde a Swiss Medical, con 3,11%, mientras que Omint aplicará un incremento del 2,9%. En otros casos, el porcentaje dependerá específicamente del plan del afiliado.

    Cuánto aumentará cada prepaga en septiembre

    De acuerdo con los porcentajes comunicados, las principales actualizaciones serán:

    • Swiss Medical: 3,11%.
    • Omint: 2,9%.
    • Galeno: entre 2,3% y 2,8%.
    • Hospital Alemán: 2,36%.
    • OSDE: entre 1,9% y 2,3%.
    • Hospital Italiano: 2,1%.

    Los porcentajes se aplicarán sobre las cuotas correspondientes a septiembre, aunque el impacto final puede variar de acuerdo con el plan, la edad del afiliado y las características particulares de cada contrato.

    Las cuotas acumulan una suba superior a la inflación

    Con los nuevos aumentos, las prepagas acumulan en promedio entre 20% y 21% de incremento desde comienzos de 2026, mientras que la inflación nacional acumulada en el mismo período fue del 19,3%. La diferencia ronda los 1,7 puntos porcentuales.

    La medicina privada superó al IPC mensual principalmente en abril, mayo y junio. Para septiembre, las nuevas actualizaciones se ubicarán en línea o por encima de la inflación de julio, que fue del 2,1%, dependiendo de la compañía.

    De esta manera, los afiliados deberán afrontar un nuevo ajuste desde el próximo mes, con Swiss Medical, Omint y algunos planes de Galeno entre los que registrarán los porcentajes más altos.

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