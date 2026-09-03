Ricardo Martínez y el proyecto Los Azules fueron reconocidos a nivel nacional

Los sanjuaninos fueron protagonistas de la entrega de premios de Argentina Mining Norte 2026, donde DIARIO DE CUYO fue media partner. Dos geólogos referentes subieron al escenario para recibir premios por la exploración y también por el trabajo por las comunidades.

Ricardo Martínez fue reconocido nuevamente por sus aportes a la minería del país. El geólogo que encontró Veladero, que fue parte de campañas de exploración a lo que hoy es Filo del Sol y lleva décadas siendo referente del sector minero como profesional y empresario, recibió el reconocimiento de Explorador Destacado en la Argentina Mining Norte 2026.

El galardón lleva el nombre de otro histórico, Nivaldo Rojas, quien fue el creador de Argentina Mining y durante décadas organizó los congresos. Tras su fallecimiento su hijo sigue a cargo de estos eventos y decidieron nombrar una categoría con su nombre. Martínez y Rojas fueron colegas y amigos, algo que el sanjuanino destacó tras la premiación.

Otro referente la minería sanjuanina recibió una de las premiaciones. Se trata de Mario Hernández, también geólogo, quien fue representación del proyecto Los Azules, que recibió una nominación como Empresa Destacada en Responsabilidad Social empresaria.

Es justamente Hernández quien lleva una de la áreas clave en el vínculo con la comunidad. El profesional, que estuvo al frente de proyectos como Gualcamayo y MARA en Catamarca, encabeza un equipo que en la actualidad lleva más de 2.000 personas en Calingasta y que tiene uno de los programas de charlas con la comunidad más ambiciosos del país.

La entrega de premios fue en el cocktail de cierre del segundo día del encuentro, del que DIARIO DE CUYO y CUYO MINERO fueron media partner, en Salta. Martínez y Los Azules no fueron los únicos ternados, había también dos sanjuaninas compitiendo por el reconocimiento de mujeres en la minería: Sonia Delgado y Silvana Aubone.

En la categoría donde estaba Ricardo Martínez competían también Patricio Brividoro y Luis Rodrigo Peralta. El sanjuanino se mostró orgulloso de haber sido elegido entre dos colegas muy reconocidos y también porque el voto llega de parte de geólogos e ingenieros que son parte de la industria minera.

Quién es Ricardo Martínez

Conocido por ser parte del equipo que descubrió Veladero, también fue uno de los geólogos que dio con Josemaría, que hoy junto a Filo del Sol componen el proyecto Vicuña. El trabajo del especialista coincidió con la época en la que las inversiones privadas se hicieron cargo de la exploración y él fue, de alguna manera, parte de esa ola que desde el norte confió en la riqueza de las rocas sanjuaninas.

Martínez se recibió de geólogo habiendo cursado una beca en Estados Unidos, donde vivió y ganó experiencia. Luego volvió a la provincia, trabajó en la universidad, también en el Estado y en el IPEEM y en el año 1993 recibió una propuesta que cambiaría no solo su historia, también la de San Juan. El geólogo y un grupo de colegas eran parte de la junior de exploración Lundin-Jones que se asoció en una joint venture con Barrick para explorar Veladero y Del Carmen.

Fue así que estuvo en el equipo que llegó por primera vez a esa zona privilegiada de la cordillera iglesiana donde encontraron el que hoy es gigante global del oro, la mina más grande del país y que lleva 20 años produciendo. Según contó, ya le llamaba la atención el lugar y “algo me decía que ahí podía haber algo grande”. Tomó la decisión de renunciar a la universidad y apostó todo por ese lugar, que era puro potencial pero no ofrecía certezas. La exploración requirió más de 7 meses, que los mismos geólogos trabajaran en el lugar, a más de 3.000 msnm, pero superó las expectativas.

Uno puede creer que un descubrimiento así es algo que ocurre una vez en la vida, Martínez pudo repetir la hazaña. En 2002 fue convocado nuevamente por el empresario Lukas Lundin y le pidió formar equipo con Patricio Jones, uno de sus compañeros en el descubrimiento de Veladero. Así nació Deprominsa, con la que los geólogos viajaron más al norte de la provincia, cerca del triple límite de San Juan, Chile y La Rioja, ahí descubrieron Josemaría, en una nueva apuesta a la geología sanjuanina que salió bien y que hoy sigue dando buenos resultados.

En los últimos años Martínez se puso al frente de proyectos insignia de la provincia, como fue su paso por Gualcamayo, donde ejerció como CEO durante los años en los que el proyecto se presentó al RIGI, hasta el pasado 31 de diciembre. También fue presidente de la Cámara Minera de San Juan, convirtiéndose en uno de los voceros más importantes de la industria en la provincia.

El ambicioso programa de RSE de Los Azules

El proyecto de cobre ubicado en Calingasta cuenta con varias líneas de trabajo para vincularse con la comunidad. Una de las más importantes tiene que ver con la capacitación, para la cual trabajan con proveedores de la zona y en la que no solo dan cursos y talleres de conocimientos vinculados con la minería, sino que también apoyan contenidos vinculados al turismo, energías renovables, la vitivinicultura o la producción agrícola, explicaron.

Esta iniciativa de capacitación técnica está dirigida a residentes de Calingasta mayores de 18 años que deseen formarse en oficios y competencias orientadas a mejorar su empleabilidad. En su momento, Mario Hernández destacó: "Generar instancias educativas en Calingasta es una de las formas más concretas que tenemos de aportar al desarrollo de la comunidad. En la primera edición del programa egresaron 326 personas, en la segunda alcanzamos 894 egresados y en la tercera fueron 713. Este año buscamos superar esos números y seguir ampliando el alcance del PEC entre los vecinos".

Pero la tarea con la comunidad no solo se enfoca en la formación, que ya alcanzó a 2000 personas y esperan llegar a 3.000, sino que también mantienen charlas habituales con la comunidad. Desde hace años, el equipo de Los Azules recorre el departamento haciendo actualizaciones del estado del mismo en distintas zonas de Calingasta. Se reúnen con vecinos y con proveedores, en espacios donde los habitantes de la zona pueden consultar sobre el proyecto, en instancias participativas.