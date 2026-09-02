Cuyo Minero en Salta: abrió Argentina Mining con récord de convocatoria y el cobre en la mira

Salta volvió a convertirse este miércoles en uno de los grandes puntos de encuentro de la minería argentina. Con pasillos colmados, empresas, proveedores, autoridades e inversores, Argentina Mining Norte 2026 abrió sus puertas en el Centro de Convenciones y dejó desde las primeras horas una imagen del crecimiento que atraviesa la actividad en el NOA.

La minera Austral Gold refuerza su cúpula regional con la designación de un reconocido ingeniero sanjuanino

Sturzenegger se quejó de las provincias que impulsan leyes de "compre local": "Así no vamos a desarrollar una economía de escala"

La XIX Convención Internacional sobre Oportunidades de Negocios en Exploración, Geología y Minería se extenderá hasta el viernes 4 de septiembre. La exposición llegó con todos sus espacios ocupados, una expectativa superior a 9.000 visitantes y una agenda de 68 charlas y cerca de 90 especialistas , en una edición que además celebra los 30 años de Argentina Mining.

En ese escenario, CUYO MINERO habló con Gustavo Marcelo Carrizo, secretario de Minería de Salta , quien sintetizó el momento que atraviesa la región con una frase: “Algo está pasando en el noroeste de Argentina” .

Autoridades y referentes del sector participaron del corte de cinta que dejó oficialmente inaugurada Argentina Mining Norte 2026.

Para Carrizo, la diferencia respecto de otras etapas no está únicamente en la disponibilidad de minerales. “Tenemos recursos. De lo que nosotros estamos extrayendo datan de 430 millones de años. ¿Y por qué recién ahora estamos en esta etapa? Porque cambió la capacidad de nuestra gente. Nosotros ya sabemos hacer esto ”, aseguró.

Según explicó, el próximo paso será profundizar esa capacidad a través del conocimiento y de una mayor articulación entre las provincias. En esa línea destacó herramientas como la Mesa del Litio y la Mesa del Cobre , a las que consideró fundamentales para construir una hoja de ruta común.

Una feria que multiplicó su tamaño

El crecimiento también puede verse dentro de Argentina Mining. Carrizo comparó la convocatoria actual con las primeras ediciones realizadas en Salta.

“Cuando nace la feria en 2012 había 230 expositores. Hoy tenemos 540. En aquella época nos visitaron unas 2.000 personas y ahora la proyección es de 9.000 o 10.000”, señaló.

La propia organización confirmó que la demanda obligó a ampliar varias veces la superficie de exhibición y que finalmente todos los espacios disponibles fueron ocupados. El evento reúne durante tres jornadas a compañías mineras, proveedores, empresarios, profesionales, inversores y representantes gubernamentales.

Para el secretario salteño, esa evolución demuestra que la minería dejó de ser una actividad potencial para convertirse en una pieza concreta de las economías provinciales. “Hoy hemos demostrado que podemos ser un motor de la economía” “Hoy hemos demostrado que podemos ser un motor de la economía”

El litio y la posibilidad de liderar Sudamérica

Uno de los ejes de la conversación fue el futuro del litio después de los fuertes movimientos que tuvo su cotización internacional. Carrizo recordó que el mercado pasó de valores cercanos a los 80.000 dólares por tonelada a pisos de 6.000 o 7.000 dólares, un escenario que obligó a las compañías a concentrarse en la eficiencia para sostener sus operaciones.

Para Salta, la estrategia ahora pasa por consolidar la capacidad instalada y avanzar con las expansiones de los proyectos que ya producen.

“De los cuatro proyectos en litio que hoy están en producción, todos tienen etapas de expansión. Todos”, remarcó.

Y planteó una proyección ambiciosa para el país. “Si consolidamos esas etapas, Argentina se va a convertir en el primer productor de litio sudamericano” “Si consolidamos esas etapas, Argentina se va a convertir en el primer productor de litio sudamericano”

Según Carrizo, atravesar períodos de precios altos y bajos también dejó una enseñanza para la industria: cuidar los proyectos existentes, mejorar la productividad y preparar recursos humanos capaces de sostener el crecimiento.

Taca Taca y el vínculo con San Juan

El cobre apareció inevitablemente en la conversación y allí San Juan ocupó un lugar especial.

Carrizo reconoció que Salta está comenzando a recorrer un camino que la provincia cuyana conoce desde hace más tiempo. “Tenemos mucho que aprender todavía de San Juan, mucho. Ellos llevan un camino recorrido y tienen más trabajo al respecto. Tenemos que relacionarnos mucho más todavía con San Juan”, afirmó.

La principal apuesta salteña en este segmento es Taca Taca, el gigantesco proyecto de cobre, oro y molibdeno que First Quantum Minerals impulsa a unos 35 kilómetros de Tolar Grande. La actualización técnica presentada este año contempla una inversión aproximada de 5.250 millones de dólares y una producción promedio estimada en 291.000 toneladas de cobre anuales durante sus primeros diez años de operación.

El proyecto todavía atraviesa una etapa decisiva de permisos y, entre otros pasos, continúa pendiente la aprobación ambiental necesaria para avanzar hacia su construcción.

Carrizo anticipó a CUYO MINERO que habrá novedades en breve. “En los próximos días elevaremos esa audiencia pública, que va a ser clave en el proceso y para la cual nos estamos preparando” “En los próximos días elevaremos esa audiencia pública, que va a ser clave en el proceso y para la cual nos estamos preparando”

Para el funcionario, allí también tendrá un papel importante la cooperación entre las provincias cupríferas. “Sin duda, la Mesa del Cobre nos va a dar la fortaleza necesaria para avanzar”, sostuvo.

La apertura de Argentina Mining dejó así una fotografía que va más allá de una feria con stands completos. Salta busca consolidar sus proyectos de litio, prepara el terreno para ingresar a otra escala en cobre y mira hacia provincias como San Juan para acelerar el aprendizaje.

Carrizo lo resumió nuevamente con aquella frase que pronunció apenas comenzó la entrevista: algo está pasando en el NOA y, para las provincias mineras, el desafío ahora es convertir ese movimiento en proyectos, empleo, conocimiento y producción.