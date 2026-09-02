    • 2 de septiembre de 2026 - 09:49

    La minera Austral Gold refuerza su cúpula regional con la designación de un reconocido ingeniero sanjuanino

    La compañía opera en San Juan la mina Casposo.

    Jorge Sanguin, se suma a la cúpula de Austral Gold. Foto: Gentileza

    Jorge Sanguin, se suma a la cúpula de Austral Gold. Foto: Gentileza

    Foto:

    La productora de oro Austral Gold Limited, que en San Juan opera la mina Caposo en Calingasta, anunció la incorporación de Jorge Sanguin como nuevo Vicepresidente Senior (SVP) de Operaciones, un movimiento estratégico que posiciona a la provincia de San Juan como el centro neurálgico de la gestión operativa de la compañía para la región.

    Leé además

    El proyecto Sal de Oro, ubicado en el Salar del Hombre Muerto a más de 4.000 metros de altura, en las provincias de Salta y Catamarca, es uno de los siete proyectos de litio en producción en la Argentina (REUTERS/Enrique Marcarián)

    Una minera surcoreana consiguió US$700 millones para avanzar con un millonario proyecto de litio en Argentina
    Sturzenegger se quejó de que las provincias impulsan leyes de compre local

    Sturzenegger se quejó de las provincias que impulsan leyes de "compre local": "Así no vamos a desarrollar una economía de escala"

    Por Redacción Diario de Cuyo

    Sanguin, ingeniero de minas recibido en la Universidad Nacional de San Juan (UNSJ), asumió formalmente el cargo el pasado 1 de septiembre de 2026. Desde sus oficinas en suelo sanjuanino, reportará directamente al CEO de la empresa, Stabro Kasaneva, y tendrá bajo su órbita la supervisión de todos los proyectos y yacimientos que la firma posee en Argentina y Chile.

    Una trayectoria de peso en la minería regional

    Con más de 30 años de experiencia en la industria minera, el nuevo directivo cuenta con un frondoso historial en la gestión y operación de yacimientos de oro y plata en el país y el cono sur.

    A lo largo de su carrera, Sanguin ocupó cargos gerenciales y de alta dirección en algunas de las compañías más importantes del sector: fue Director de Operaciones en Patagonia Gold; Gerente General de la mina Cerro Moro (Yamana Gold); Gerente de Mina en Manantial Espejo (Pan American Silver) y Gerente General de Cerro Vanguardia (AngloGold Ashanti).

    Por su parte, el CEO de Austral Gold, Stabro Kasaneva, destacó la importancia de la llegada del profesional sanjuanino al equipo de liderazgo:

    "Jorge aporta una vasta experiencia operativa y un sólido historial en la gestión segura y eficiente de operaciones mineras complejas. Su trayectoria en Argentina y en toda la región fortalecerá nuestro equipo de liderazgo y nuestra capacidad para cumplir con los objetivos operativos, al tiempo que impulsará la estrategia de crecimiento de Austral", señaló el directivo.

    LAS MAS LEIDAS

    Te puede interesar

    CASEMI, la UNSJ y la UCC firmaron convenios para fortalecer la formación vinculada a la minería.

    CASEMI se alía con las universidades para formar los perfiles que demandará la minería sanjuanina

    Por Enzo Arrieta
    Sonia Delgado y Silvana Aubone.

    Dos sanjuaninas van por el premio a Mujer destacada de la minería en Argentina Mining 2026

    Por Eliana Dominguez
    argentina, chile, bolivia y peru acordaron impulsar juntos los minerales estrategicos

    Argentina, Chile, Bolivia y Perú acordaron impulsar juntos los minerales estratégicos

    Por Redacción Diario de Cuyo
    vicuna, filo sur y lunahuasi aprovecharan el tratado binacional con chile

    Vicuña, Filo Sur y Lunahuasi aprovecharán el tratado binacional con Chile

    Por Carolina Putelli