La minera Austral Gold refuerza su cúpula regional con la designación de un reconocido ingeniero sanjuanino

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La productora de oro Austral Gold Limited, que en San Juan opera la mina Caposo en Calingasta, anunció la incorporación de Jorge Sanguin como nuevo Vicepresidente Senior (SVP) de Operaciones, un movimiento estratégico que posiciona a la provincia de San Juan como el centro neurálgico de la gestión operativa de la compañía para la región.

Sanguin, ingeniero de minas recibido en la Universidad Nacional de San Juan (UNSJ), asumió formalmente el cargo el pasado 1 de septiembre de 2026. Desde sus oficinas en suelo sanjuanino, reportará directamente al CEO de la empresa, Stabro Kasaneva, y tendrá bajo su órbita la supervisión de todos los proyectos y yacimientos que la firma posee en Argentina y Chile.

Una trayectoria de peso en la minería regional Con más de 30 años de experiencia en la industria minera, el nuevo directivo cuenta con un frondoso historial en la gestión y operación de yacimientos de oro y plata en el país y el cono sur.

A lo largo de su carrera, Sanguin ocupó cargos gerenciales y de alta dirección en algunas de las compañías más importantes del sector: fue Director de Operaciones en Patagonia Gold; Gerente General de la mina Cerro Moro (Yamana Gold); Gerente de Mina en Manantial Espejo (Pan American Silver) y Gerente General de Cerro Vanguardia (AngloGold Ashanti).

Por su parte, el CEO de Austral Gold, Stabro Kasaneva, destacó la importancia de la llegada del profesional sanjuanino al equipo de liderazgo: