Proveedores mineros del NOA se diferencian de San Juan y muestran más apertura a empresas nacionales

Una cena fuera del predio de Argentina Mining Norte , el evento en Salta del que CUYO MINERO participó como media partner, los proveedores del norte aseguraron que quieren trabajar con empresas de todo el país. Esto marcó una diferencia con provincias como San Juan o Santa Cruz, que en los últimos meses avanzaron e n leyes y medidas para darle prioridad a los locales.

Fue durante una cena para empresarios, tanto socios como interesados, que organizaron tras el primer día. Durante ese encuentro, más privado que las reuniones en el congreso, los referentes de CAPMIN, una cámara nacional con filiales provinciales, hablaron de que la nueva etapa de la minería “ debe tener sinergia entre los empresarios”.

Esta sinergia es un camino con carriles de ida y de vuelta, explicaron en la conferencia. Buscan tanto que haya apertura de empresas nacionales y de otras provincias a Salta, como la salida de las firmas que están hoy en los proyectos de litio, oro y cobre, puedan prestar servicio en otras zonas del país. Esto incluye también la minería del cobre sanjuanina.

Además, plantea una diferencia con los objetivos que han tenido las empresas proveedoras de San Juan en los últimos meses. Los referentes locales han asegurado varias veces que por la escala del cobre será necesario asociarse a referentes de otras provincias , pero se mantuvieron firmes en la necesidad de que haya una prioridad para las firmas sanjuaninas.

Los referentes de CAPMIN no hablaron en ningún momento de designar prioridades. En cambio, se refirieron al principal argumento que se enfrenta a las leyes o normativas que buscan dar cupos o mejores condiciones a locales: que va en contra de la Constitución Nacional.

Las declaraciones de los empresarios salteños tuvieron también un anuncio: se asociaron con empresas de Catamarca y ya generaron una nueva filial en esta provincia. Además, dijeron que quieren seguir este mismo modelo en otras provincias argentinas y, al ser consultado por CUYO MINERO, Diego Cons, uno de los integrantes de la comisión, dijo que están interesados en San Juan y que tienen diálogo con cámaras locales.

Asociativismo, sinergia y un freno a los extranjeros

El debate de cómo será el acceso de proveedores mineros a los contactos de los nuevos proyecto, tanto los de cobre sanjuanino como los de litio u oro de otras regiones, sigue armando su diccionario. Los empresarios han ido encontrando palabras que se ajustan más a la agenda y necesidades del momento y mientras en San Juan la clave sigue siendo “asociativismo”, en el NOA parece ganar terreno la “sinergia”.

El primer término los referentes empresariales suelen asociarlo a un trabajo que incluya tanto locales como nacionales en el mismo juego. Juan Pablo Delgado, presidente de CASEMI, consultado por este medio, dijo que entienden que debido a la escala de los proyectos de cobre hará falta trabajar en conjunto con empresas que vengan de otros lugares, para poder cumplir con las demandas mineras. Pero a la vez, dejó en claro que todavía buscan que “los sanjuaninos seamos protagonistas, no puede ser una oportunidad que veamos pasar”.

El sanjuanino explicó que en la actualidad a la provincia ya están llegando empresas de otras provincias, como el cluster de Berazategui o algunas firmas de Santa Fe o Buenos Aires, así como de otros países. Lo importante, explicó, no solo es que se instalen, sino que haya una prioridad a la capacidad instalada de los sanjuaninos y cómo se integran a la cadena de valor local.

Para los referentes salteños, el trabajo se debe centrar en la sinergia, donde las empresas de afuera aporten “conocimiento y experiencia”. Además señalaron que la escala “es gigante, los salteños vamos a necesitar de todo el país”, a la vez que consideraron que no es solo proveedor local quien es de la provincia sino también si está instalado, si tiene trabajadores y hasta gerentes de ese lugar.

El Congreso de Argentina Mining Norte contó con más de 500 expositores y aunque no había operadoras mineras de San Juan, en la feria había consultas sobre el estado de los proyectos locales.

“Hay que armar equipos y trabajar entre nosotros”, señaló en el discurso Diego Cons. “Más allá del deseo de todos que es poder trabajar en minería, cuando hablamos de esta industria estamos todos”, dijo y agregó que “la intención es trabajar con otras provincias para que los proveedores salteños también puedan salir a trabajar afuera”.

Las dos estrategias tienen algo en común: buscan evitar que lleguen una mayoría de empresas de afuera del país y que estas se queden con la mayoría de los contratos de bienes y servicios que buscará la minería. Las empresas de bienes y servicios argentinas deben enfrentar la oferta de proveedores de países vecinos, como Chile y Perú, que tienen capacidad instalada y también son en algunos casos más competitivos en precio.

A esto también se suman las importaciones, en especial de China, que puede dejar afuera a proveedores debido a los valores que tienen los insumos y bienes terminados que llegan del gigante asiático.

Esta situación pone en alerta a todo el país, aunque en San Juan existe una mayor sensibilidad ante la posibilidad de llegada de productos de afuera. Delgado explicó que en la actualidad los empresarios sanjuaninos enfrentan una demanda que todavía es chica, por lo que hay más competidores buscando lo mismo.

Lo mismo se repite en todo el país, tanto por la expectativa generada por el sector minero, que va creciendo con los buenos resultados de exportación y anuncios de inversión, pero todavía no tiene grandes proyectos en construcción plena. Mientras tanto, la frase más repetida a cada sanjuanino que visitó Argentina Mining fue “¿qué hace falta en San Juan?”