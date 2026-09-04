Axion apuesta a ganar terreno en minería y será proveedor de lubricantes de Vicuña

Norberto Scilipoti, gerente del área minera de la petrolera Axion , confirmó a CUYO MINERO en el congreso Argentina Mining de Salta , que fueron adjudicados con el contrato para proveer lubricantes al proyecto Vicuña y que lo harán en sociedad con una empresa sanjuanina. El aliado local es Maxfa, parte del Grupo Puebla, con el que ya tenía acuerdos a nivel local.

Este contrato es parte de una apuesta a gran escala que tiene la petrolera de sumar más participación en el negocio minero. La estrategia de la empresa es sumarse a más proyectos que estén en fases iniciales de exploración y prospección para ir avanzando junto con estos mientras van creciendo para luego incorporarse en las etapas más intensivas de construcción y prospección.

Scilipoti explicó que desde la compañía están muy interesados en el sector debido a que esperan que “la minería en los próximos años crezca en los consumos, ya sea de combustibles o lubricantes”. La expectativa es que “el volumen actual se triplique para el año 2030 o 2032”.

Esta expansión tan rápida obliga a los productores de combustibles a trabajar de forma temprana para poder tener la capacidad. Por eso, explicó el referente, vienen ”trabajando desde hace tiempo en cuatro puntos principales, en productos, ya sean combustibles o lubricantes adecuados para la minería, en las instalaciones cercanas a los proyectos, en recursos humanos y en la infraestructura”.

En la actualidad tienen acuerdos con proyectos de San Juan, Catamarca, Jujuy y Santa Cruz. Calculan que tienen cerca del 10% del mercado total, que equivale a 220.000 metros cúbicos anuales. Con la expansión quieren llegar a una participación de aproximadamente el 30% en los próximos años.

Asociación con empresas locales

Así como lo hicieron con Vicuña y el Maxfa, Axion Mining decidió trabajar con empresas locales para llegar más cerca de los proyectos mineros. “Nos apoyamos fuertemente en socios de la región, a quienes denominamos distribuidores Axion Mining, en San Juan, Catamarca, Jujuy y Salta”, explicó el empresario.

Este esquema les permite operar con distintos formatos según el cliente. En algunos casos los distribuidores venden de forma directa, en otra Axion participa como y la empresa local se encarga de la logística o el transporte de última milla. Esto, dijo, les da la capacidad de “adaptarnos a distintas demandas”.

A esto se suma que trabajan een la infraestructura de zonas remotas, con bases operativas en los departamentos alejados en las zonas de acceso a los complejos mineros, algo que queda en manos del distribuidor local. La ventaja, explicó, es que les permite sortear desafíos logísticos.

Por otro lado, la cercanía con empresas de las provincias y los departamentos les da la posibilidad de adaptarse a las políticas de compre local que promueven tanto los gobiernos provinciales como las mismas operadoras mineras. Buscan la mayor cantidad posible de mano de obra local, lo que también facilita la capacitación y empleo técnico.