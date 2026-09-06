    • 6 de septiembre de 2026 - 19:41

    Radiografía de precios: por qué la nafta y el gasoil no frenan su escalada y qué lugar ocupa el país

    Tras los sucesivos aumentos en surtidores y el peso de los impuestos, un relevamiento analiza cómo se posiciona el valor de la nafta y el gasoil en la Argentina frente a los principales mercados del mundo y de la región.

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    En medio de un escenario económico marcado por la actualización de impuestos y la devaluación, un relevamiento internacional analiza cómo evolucionaron los precios de la nafta y el gasoil en la Argentina frente a las principales potencias y países de la región.

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    A diferencia de los mercados fuertemente subsidiados del Golfo Pérsico o de economías desarrolladas con altos ingresos per cápita, el precio de los combustibles en Argentina se mueve al ritmo de la cotización internacional del barril de crudo (principalmente Brent), los costos logísticos internos y la carga impositiva.

    En los últimos meses, las naftas y el gasoil acumularon subas progresivas en el país impulsadas por el descongelamiento de tributos específicos (como el Impuesto a los Combustibles Líquidos) y la actualización mensual que aplican las petroleras para alinear sus pizarras con la inflación y la devaluación oficial.

    ¿Dónde se ubica la Argentina en el mapa de precios global?

    En un ranking de 15 países, que incluye a EEUU, países sudamericanos, de Europa y de Asia, la Argentina aparece en el séptima lugar de las que menos aumentaron, con el ya señalado 27 por ciento. El país con menos aumento fue México, donde la nafta subió solo 3%, seguido por Brasil (8%), Japón (12%) y China (13%) y el de mayor aumento Perú (53%); seguido por Filipinas (51%) y EE.UU (43%).

    Al realizar la comparativa en dólares, el mercado argentino se mantiene en una posición intermedia si se lo contrasta con los extremos internacionales:

    Los extremos caros: Países de Europa occidental (como Noruega, Países Bajos o Reino Unido) superan ampliamente los valores locales, con surtidores que duplican o triplican los precios argentinos debido a pesadas cargas fiscales ecológicas.

    La referencia regional: En comparación con países vecinos de América Latina como Uruguay (que históricamente registra de los combustibles más caros de la región), Argentina muestra valores levemente inferiores, aunque la diferencia se achica tras los últimos ajustes. En el otro extremo, países productores como Venezuela o Bolivia mantienen precios fuertemente subsidiados e irreproducibles para el resto del mundo.

    Para el consumidor local y los sectores productivos y de transporte en Cuyo, la suba constante en el costo logístico de la nafta y el gasoil continúa golpeando de lleno en la estructura de costos cotidianos, convirtiendo cada carga de tanque en un factor clave dentro del presupuesto familiar.

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