Lanzan nuevos créditos para comprar autos 0 km y usados: cuánto presta y cuáles son las tasas

El Banco Nación amplió desde este lunes 7 de septiembre su oferta de financiamiento para la compra de vehículos con una nueva línea de créditos en UVA. La propuesta permite cubrir hasta el 100% del valor de autos 0 km y usados de hasta 10 años de antigüedad, sin necesidad de constituir una prenda y con préstamos de hasta $100 millones.

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La iniciativa se incorpora a la línea “+Autos con BNA” , que ya ofrecía financiamiento en pesos, y apunta a facilitar el acceso a vehículos en un momento en que las ventas atraviesan una fuerte retracción tanto en el mercado de unidades nuevas como en el de usados.

La nueva alternativa contempla préstamos de $100 millones como máximo por usuario , destinados a la adquisición de automóviles, pick ups y utilitarios. El plazo de devolución puede extenderse entre 12 y 60 meses .

Para quienes cobran sus haberes en el Banco Nación, la tasa es de UVA + 19% TNA , mientras que para el resto de los solicitantes asciende a UVA + 25% TNA .

Según explicó la entidad, la modalidad incorpora una prima adicional de un punto porcentual anual y busca brindar mayor previsibilidad sobre el valor de la cuota. La afectación máxima de los ingresos netos será del 25% .

El trámite puede realizarse a través de la red de más de 1.400 concesionarios adheridos y 1.800 puntos de venta, con una operatoria online que requiere únicamente la presentación del DNI.

Cuánto sería la cuota de un crédito de $10 millones

El Banco Nación difundió como referencia un préstamo de $10 millones a 60 meses. Para un cliente que percibe sus haberes en la entidad, la cuota inicial estimada parte de $292.656 en la alternativa UVA, mientras que en la línea tradicional en pesos llega a $424.330.

Para quienes no cobran sus haberes en el banco, la cuota inicial estimada es de $343.333 en UVA, frente a $508.664 en el crédito en pesos.

Los valores son orientativos y están sujetos a la evaluación crediticia correspondiente y a la evolución de los índices aplicables a cada modalidad.

La línea tradicional mantiene los créditos en pesos

El Banco Nación también conserva la alternativa de financiamiento en pesos, con tasa fija y hasta 72 meses de plazo.

Para clientes que cobran sus haberes o prestaciones previsionales en la entidad, la tasa es del 36% TNA fija, mientras que para el resto alcanza el 46% TNA fija.

En este caso, la afectación de ingresos puede llegar al 35% o 30%, dependiendo del perfil del solicitante.

El mercado de autos 0 km acumula una fuerte caída

La decisión del Banco Nación se conoce en un escenario complicado para las concesionarias. En agosto se patentaron 44.415 vehículos 0 km, lo que representó una caída interanual del 19,1%, frente a las 54.889 unidades registradas en agosto de 2025.

Entre enero y agosto se patentaron 385.091 vehículos, un 13,3% menos que en igual período del año pasado, cuando se habían registrado 444.256 unidades.

El deterioro del mercado también modificó las expectativas para todo 2026. El sector había comenzado el año con proyecciones de más de 650.000 unidades, pero ahora apunta a cerrar cerca de las 550.000, unas 100.000 menos que en 2025.

Los autos usados también sienten la falta de financiamiento

El mercado de vehículos usados tampoco consiguió sostener la recuperación. En agosto se vendieron 155.246 unidades, un 7,33% menos que en el mismo mes de 2025.

En los primeros ocho meses del año se comercializaron 1.203.684 vehículos usados, frente a 1.265.292 en igual período del año pasado, lo que representa una baja acumulada del 4,87%.

Desde la Cámara del Comercio Automotor señalaron que la prudencia de los compradores y la falta de opciones de financiamiento con tasas competitivas siguen siendo algunos de los principales obstáculos para reactivar las operaciones.

Con este escenario, la nueva línea de créditos en UVA del Banco Nación busca convertirse en una herramienta para bajar el costo inicial de acceso al financiamiento y estimular la compra de vehículos nuevos y usados.