    • 14 de agosto de 2026 - 20:14

    De Tucumán a Texas: seis estudiantes de la UNT llegaron a Estados Unidos para competir en el Mundial de Geofísica

    Un grupo de jóvenes talentos de la Universidad Nacional de Tucumán cruzó las fronteras para representar al país en una de las competencias científicas internacionales más importantes del sector.

    Los jóvenes participarán en el “Challenge Bowl de Geofísica”, que incluye preguntas y respuestas de velocidad y precisión sobre geociencias.

    Los jóvenes participarán en el “Challenge Bowl de Geofísica”, que incluye preguntas y respuestas de velocidad y precisión sobre geociencias.

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    El talento universitario argentino vuelve a brillar a nivel global. Un grupo de seis estudiantes de la Facultad de Ciencias Naturales e Instituto Miguel Lillo de la Universidad Nacional de Tucumán (UNT) emprendió un viaje histórico rumbo a Texas, Estados Unidos, para participar del Mundial de Geofísica

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    Albana Zottoli, Leandro Vitulli, Araceli Velárdez, Matheo Such, Justo Casañas y Bernarda Kanán se prepararon rigurosamente durante meses para medirse con pares de todo el mundo en disciplinas científicas de alta complejidad, demostrando el nivel de excelencia académica que se gesta en las universidades públicas del país.

    El desafío en tierras texanas

    La competencia reúne a los mejores exponentes estudiantiles internacionales en el área de las ciencias de la Tierra y la exploración geofísica. Durante el certamen, el equipo tucumano deberá resolver complejos casos prácticos, análisis de datos del subsuelo y problemáticas técnicas vinculadas a la industria y la investigación científica, poniendo a prueba los conocimientos adquiridos en las aulas de la UNT.

    Orgullo federal y esfuerzo compartido

    El arribo de la delegación argentina a Texas marca la culminación de una etapa de intenso esfuerzo, no solo en lo académico, sino también en la compleja logística y búsqueda de apoyos institucionales y privados que requiere una travesía de esta magnitud.

    Con este viaje, los estudiantes no solo van en busca de un galardón internacional, sino que reafirman el potencial de la juventud argentina en los escenarios científicos más exigentes del planeta.

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