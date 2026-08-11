Horror en Corrientes: estranguló a su pareja hasta matarla y luego se ahorcó con un cable

Un hombre de 36 años, identificado como Sergio Hugo Sánchez, estranguló hasta matar a su pareja, Marina Rosalía Segovia, de 46. Tras el femicidio, se ahorcó con un cable. Fuentes del caso confirmaron a Infobae que fue una de los hijos de la víctima quien encontró la estremecedora escena.

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El hecho fue descubierto el lunes al mediodía, alrededor de las 12, cuando el joven, al no tener noticias de su mamá, decidió acercarse hasta la casa ubicada en Pasaje Dante al 300, entre Pasaje El Cartero y la calle Rolón, en el barrio Bañado Norte, Corrientes.

Al ver que la puerta y las ventanas estaban cerradas, forzó el ingreso de la vivienda y se encontró con la macabra escena: su mamá yacía ahorcada con un cable tipo USB al lado de una cama, mientras que el hombre se encontraba sin vida sentado en una silla. Fuentes judiciales detallaron a este medio que, tras permanecer varias horas con el cadáver, Sánchez se quitó la vida ahorcándose con el cable de uno de los televisores.

Ante esta situación, el joven se comunicó con las autoridades para advertir sobre lo ocurrido. Al tomar conocimiento del hallazgo, personal de la Comisaría 6ta. Urbana se hizo presente en el lugar. Allí, encontraron a la mujer en una de las habitaciones y al hombre en el living de la casa.

El caso quedó en manos del fiscal Jorge Antonio Casarotto, titular de la UFIC N°9 de Corrientes, quien ordenó el secuestro de dos teléfonos celulares y la toma de declaraciones a testigos.

Fuentes del caso señalaron que los cajones estaban revueltos, por lo que sospechan que, antes del trágico final, habrían discutido. Sin embargo, los vecinos del barrio manifestaron que no escucharon ningún tipo de ruido. Por otro lado, descartaron la hipótesis de un robo, ya que no faltaba nada en el lugar.

Según pudo saber Infobae, los investigadores suponen que el violento episodio habría ocurrido el sábado pasado por la noche. Los familiares de Sánchez mencionaron que ese día el hombre les había dicho que se iba a ir a jugar al fútbol y luego a la iglesia, pero nunca regresó.

A su vez, aseguraron que la relación entre ambos había comenzado hace dos semanas. Según comentaron, días atrás, Segovia se enteró de que su pareja consumía estupefacientes, por lo que tomó la decisión de echarlo de su casa. Desde el entorno de la víctima, sostienen que no estaban al tanto de la existencia de Sánchez.

En estos momentos, se aguardan los resultados de la autopsia para establecer las causas de muerte y cuándo había ocurrido el hecho. El fiscal Casarotto no descarta ninguna hipótesis.

Quién era Marina Rosalía Segovia

La mujer de 46 años era creadora de contenidos y daba charlas motivacionales sobre amor y belleza. “Inspira, conecta y transforma”, dice una de las publicaciones que compartió en sus redes. Además, trabajaba como manicura y era mamá de cuatro hijos, dos varones mayores y dos nenas pequeñas, quienes el fin de semana quedaron al cuidado de los abuelos.

Según informó el medio Infoaguilares, hace tiempo Segovia se había sumado al grupo de una iglesia de Corrientes que buscaba ayudar a los adictos. Allí, fue donde conoció a Sánchez, con quién inició una relación.

“La comunidad de Corrientes exige justicia y respuestas ante una tragedia que destruyó a toda una familia”, compartió una creadora de contenidos en su cuenta de Facebook. “Basta de matar, en que se está convirtiendo la gente”, publicó otra usuaria.