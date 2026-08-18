"Si no fingía estar muerta, me remataban": habló la abogada baleada y apuntó contra el entorno de Cerimedo

Tras sobrevivir a un brutal ataque a tiros en Bolivia, Nadia Shirley Beller Delgado , una abogada de 33 años y expareja de Fernando Cerimedo , rompió el silencio desde el hospital. La mujer recibió cuatro disparos y aseguró que logró sobrevivir porque simuló estar muerta. Además, vinculó el ataque con una serie de situaciones que, según denunció, había descubierto durante su relación con el asesor político.

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“ Si no fingía estar muerta, me remataban ”, afirmó Beller durante una entrevista con el medio boliviano DTV. En ese mismo diálogo sostuvo que sospecha que existió un acuerdo entre Cerimedo y los atacantes para eliminarla.

La abogada relató que durante su relación comenzó a descubrir situaciones que, según su versión, comprometían al dirigente argentino. Entre ellas, mencionó presuntas conversaciones de contenido romántico con una expareja de Cerimedo.

Según Beller, cuando lo enfrentó por esa situación, ocurrió el primer episodio de violencia. “Me ahorcó”, afirmó, y aseguró que luego buscó ayuda para dejar constancia de lo ocurrido.

La mujer aseguró que, tras aquel episodio, recurrió a una persona a la que le mostró las marcas que tenía en el cuello. Según su relato, esa persona contactó a periodistas y policías, pero acusó a integrantes del entorno político de Cerimedo de intentar ocultar lo sucedido.

“Me hicieron atender con el médico personal del Presidente porque tenía marcas en el cuello, no podía tragar”, relató.

Beller también afirmó que hizo llegar información a integrantes de la mesa de Gabinete de Rodrigo Paz, pero sostuvo que no recibió respuestas. En ese contexto, lanzó una fuerte acusación contra el gobierno boliviano y aseguró que Cerimedo tendría influencia sobre sectores de la Policía.

Las acusaciones sobre dinero y presunta corrupción

Durante la entrevista, la abogada también realizó acusaciones de presuntos hechos de corrupción. Aseguró haber enviado fotografías de cajas con dinero en efectivo que, según ella, pertenecían a Cerimedo y afirmó que parte de esos fondos estaría en poder de una persona a la que señaló como su supuesto testaferro.

Beller sostuvo que, cuando intervino la Fiscalía, no quedaron rastros de esas evidencias. También aseguró que en una oportunidad Cerimedo le habría pedido que negara determinados hechos y que incluso la habría amenazado con quitarse la vida si ella lo denunciaba.

Todas estas afirmaciones corresponden al relato de la mujer y deberán ser investigadas y corroboradas por las autoridades competentes.

El engaño que, según dijo, la llevó al hotel

Beller también reconstruyó cómo llegó hasta el lugar donde posteriormente fue atacada a tiros. Según contó, por su trabajo como activista suele recibir denuncias y fue convocada supuestamente para conocer un caso relacionado con la violación de una niña de 13 años.

La mujer afirmó que la convocatoria fue un pretexto para hacerla concurrir hasta el hotel. “No me quisieron decir quién les había pasado mi número”, relató, y agregó que las personas que la contactaron aseguraban tener miedo.

Fue en ese contexto que, según su testimonio, terminó siendo víctima del ataque que la dejó internada con cuatro heridas de bala.

La investigación deberá determinar ahora quiénes fueron los autores del ataque, cuál fue el móvil y si existe alguna relación entre el episodio y las acusaciones realizadas por Beller contra su expareja y su entorno.