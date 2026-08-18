    • 18 de agosto de 2026 - 11:52

    Recorría el Barrio CGT con un revólver oculto y terminó detenido

    Un joven de 25 años fue aprehendido durante un procedimiento preventivo en calle Alberdi. Los efectivos secuestraron un arma de fuego que llevaba oculta entre sus prendas.

    REVOLVER
    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    Un joven de 25 años terminó aprehendido durante un operativo de prevención realizado en el interior del Barrio CGT, luego de que efectivos policiales encontraran un revólver entre sus prendas. El procedimiento se llevó adelante sobre calle Alberdi, en jurisdicción de la Unidad Operativa Richet Zapata.

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    Según informaron fuentes policiales, los uniformados se encontraban realizando recorridas preventivas cuando observaron a un hombre que circulaba por la calzada y decidieron entrevistarlo.

    Durante el procedimiento, los efectivos realizaron un palpado preventivo y detectaron que llevaba un arma de fuego. Al revisar sus prendas, encontraron un revólver, que fue inmediatamente secuestrado.

    El aprehendido fue identificado como Morales Cuello, de 25 años, quien quedó a disposición de la Justicia. Tras el procedimiento se hizo presente en el lugar el ayudante fiscal de Flagrancia, quien fue puesto al tanto de lo ocurrido y dispuso el inicio de las actuaciones correspondientes.

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