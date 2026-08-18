Abusó de sus tres nietas durante años y la Justicia confirmó la condena de 11 años

La Justicia de San Juan confirmó la condena contra un hombre acusado de haber abusado sexualmente de sus tres nietas durante varios años. El Tribunal de Impugnación rechazó por unanimidad los argumentos de la defensa y ratificó el fallo dictado el 16 de marzo de 2026 por un Tribunal de Juicio colegiado.

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El condenado fue encontrado responsable de los delitos de abuso sexual simple reiterado y abuso sexual con acceso carnal reiterado, ambos agravados por el vínculo . De esta manera, la resolución quedó firme y deberá cumplir la pena en el Servicio Penitenciario Provincial.

El abogado defensor había presentado un recurso de apelación en el que cuestionó la valoración de las pruebas realizada durante el juicio. Según su planteo, las denuncias podían haber sido una invención de la madre de las víctimas, en el marco de un supuesto conflicto familiar que habría comenzado después de una discusión durante una cena de Navidad.

La defensa también sostuvo que el acusado tenía distintos problemas de salud, entre ellos intervenciones quirúrgicas en la próstata y una rodilla, que supuestamente le habrían impedido físicamente cometer los abusos denunciados.

Otro de los argumentos apuntó a las características de la vivienda familiar. El abogado sostuvo que se trataba prácticamente de un monoambiente dividido mediante cortinas de tela y que, por esas condiciones, habría sido imposible que los ataques ocurrieran sin que otros integrantes de la familia los advirtieran.

Además, señaló que el hombre vivía en Río Negro desde 2013 y que solamente viajaba de manera esporádica a San Juan para visitar a sus familiares.

Los jueces Renato Darío Roca, María Silvina Rosso y Benedicto Correa Patiño, integrantes del Tribunal de Impugnación, analizaron los planteos y rechazaron los agravios de la defensa.

En la resolución, los magistrados remarcaron especialmente la coherencia, contundencia y credibilidad de los testimonios brindados por las niñas en Cámara Gesell.

De acuerdo con el fallo, una de las víctimas comenzó a sufrir los abusos cuando tenía apenas 5 años y la situación se extendió hasta que cumplió 13, entre 2013 y 2021. Otra de las nietas sufrió abusos de tipo simple entre los 8 y los 11 años, durante el período comprendido entre 2017 y 2020.

Según la investigación, los episodios se producían durante las visitas del hombre a San Juan y aprovechando momentos en los que el resto de la familia se encontraba distraído. Los ataques se realizaban de manera clandestina.