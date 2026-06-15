Comienza el juicio por el caso Loan Peña: 17 acusados, casi 200 testigos y una causa que conmocionó al país

A dos años de la desaparición de Loan Danilo Peña, este martes comenzará el juicio oral en Corrientes. El expediente reúne más de 900 fojas de prueba y 186 testigos. Los padres del niño serán los primeros en declarar.

A casi dos años de la desaparición de Loan Danilo Peña, el niño correntino de 5 años cuyo caso sacudió a la Argentina, este martes comenzará el esperado juicio oral que intentará esclarecer qué ocurrió aquel 13 de junio de 2024, cuando fue visto por última vez tras un almuerzo familiar en la localidad de 9 de Julio, en Corrientes.

El proceso judicial se desarrollará en el Escuadrón 48 de Gendarmería Nacional y contará con un importante operativo de seguridad debido a la magnitud del caso. La causa llega a esta instancia con más de 900 fojas de prueba, 17 imputados y una extensa lista de 186 testigos convocados para declarar durante el debate.

Según el cronograma previsto, las primeras audiencias estarán destinadas a cuestiones preliminares y a la presentación de las estrategias de las partes. Luego comenzarán las declaraciones testimoniales, encabezadas por María Luisa Noguera y José Mariano Peña, madre y padre de Loan, quienes serán los primeros en brindar su versión ante el tribunal. También está prevista la declaración de uno de los hermanos del niño.

En el banquillo de los acusados habrá dos grupos diferenciados. Por un lado, siete personas enfrentan cargos vinculados a la presunta sustracción y ocultamiento del menor. Entre ellas se encuentran familiares, allegados y el excomisario de la localidad. Por otro lado, diez acusados están señalados por haber entorpecido la investigación y manipulado testimonios durante la búsqueda.

La fiscalía sostiene que la complejidad del expediente hará que el juicio se extienda durante varios meses. De hecho, los investigadores estiman que el debate podría prolongarse al menos medio año debido a la cantidad de pruebas y testigos que deberán pasar por la sala de audiencias.