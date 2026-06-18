Rawson  activa la "Cámara Testigo":ahora, el vecino podrá enviar fotos y videos para reportar infracciones

En un giro estratégico en la forma de gestionar el orden urbano y la convivencia, el municipio de Rawson dio un paso decisivo hacia la modernización y la participación comunitaria. Con el foco puesto en que el ciudadano se convierta en un actor clave , la comuna presentó el nuevo Cuerpo de Fiscalización Municipal y la implementación de la Cámara Testigo .

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Esta nueva herramienta tecnológica y legal permitirá a los habitantes del departamento colaborar directamente en la detección de infracciones y el cuidado de los espacios públicos, utilizando simplemente sus teléfonos celulares. A través del asistente virtual LITO (2645702020), la comunidad podrá enviar fotos y videos para reportar infracciones.

La gran novedad de esta iniciativa es la democratización del control urbano. A partir de ahora, cualquier vecino que detecte una falta (arrojo de residuos en zonas no permitidas, la obstrucción de rampas, o el daño al mobiliario público, etc.) podrá convertirse en un "testigo clave".

A través de LITO (2645702020) , el asistente virtual de WhatsApp del municipio, los ciudadanos podrán enviar:

Fotografías y videos del hecho en tiempo real.

del hecho en tiempo real. Ubicación y documentación respaldatoria.

Desde el municipio aclararon que la denuncia vecinal no constituirá una multa automática. Cada reporte generado por los vecinos será recibido por el sistema, evaluado por las áreas competentes y obligatoriamente verificado en el lugar por los agentes municipales. Si se corrobora la falta, se iniciará el proceso administrativo correspondiente bajo la órbita del Juzgado de Faltas, resguardando el derecho de defensa del presunto infractor.

Prevención antes que sanción

El engranaje humano que complementará las denuncias vecinales será el Cuerpo de Fiscalización Municipal. Esta estructura especializada nace con el objetivo de unificar criterios de control en todo el territorio de Rawson, bajo principios de legalidad, diálogo y respeto.

El intendente Carlos Munisaga enfatizó que el rol de estos nuevos agentes no será recaudatorio, sino estrictamente preventivo:

"El nuevo cuerpo será ese brazo que estará presente en el territorio, visualizando, llegando y previniendo. La prevención está por sobre todas las cosas. El diálogo, el entendimiento y la advertencia de situaciones antes de llegar a la sanción son herramientas fundamentales para promover la educación y la buena convivencia", destacó el jefe comunal.

Para Munisaga, la "Cámara Testigo" es una vía directa para profundizar la democracia vecinal: "Esto genera más democracia porque el vecino se siente escuchado, porque siente que el municipio está cerca y porque generamos facilidades para construir un rumbo común entre todos".

Cambiar el paradigma de la multa

Históricamente, las áreas de inspección municipal han sido ligadas exclusivamente al castigo económico. La gestión actual busca romper con ese estereotipo. En sintonía con el intendente, el director de Fiscalización y Prevención, Richard Guardia, explicó el cambio de enfoque que se viene para Rawson.

"La fiscalización históricamente estuvo asociada a multas e infracciones. Hoy queremos cambiar esa mirada. Nuestro eje principal será siempre la prevención, la concientización y el acompañamiento a los vecinos", señaló el funcionario.

Guardia apeló al compromiso colectivo para lograr que la medida tenga éxito a largo plazo: "Es mucho más fácil prevenir que llegar a una infracción. Por eso necesitamos la colaboración de todos. Con herramientas como Cámara Testigo podemos denunciar lo que está mal, pero también reconocer y valorar lo que está bien. Todos podemos ser fiscalizadores del bien común".

Hacia una comunidad corresponsable

Con este despliegue, Rawson apuesta a la corresponsabilidad: la idea de que el espacio público no le pertenece "al Estado", sino a todos los que lo habitan. La combinación de una fuerte presencia territorial de los inspectores y la velocidad de reporte que ofrece el chatbot LITO prometen achicar los tiempos de respuesta estatal y, fundamentalmente, disuadir a quienes insisten en violar las normas de convivencia urbana.

En esta nueva propuesta, vecinos y municipio tienen roles clave:

Rol del vecino: detecta la infracción en el barrio; registra foto o video; reporta vía Whatsapp a LITO y actúa como guardián del espacio.

detecta la infracción en el barrio; registra foto o video; reporta vía Whatsapp a LITO y actúa como guardián del espacio. Rol de municipio: recibe y procesa el reporte; envía al Cuerpo de Fiscalización; verifica la falta en territorio y concientiza, educa o sanciona.

El canal ya está habilitado. A partir de hoy, el cuidado de Rawson ya puede hace uso de la Cámara Testigo.