Capital: proyectos clave de sustentabilidad y tecnología en el Plan Estratégico de la Ciudad de San Juan

Con miras de traducirá las prioridades vecinales en presupuestos, servicios y políticas públicas eficientes, el municipio de Capital elaboró y presentó el Plan Estratégico de la Ciudad de San Juan que contó con la valiosa participación de los vecinos e instituciones departamentales. Este plan incluye proyectos que ya están en ejecución y otros en planificación que abarcar diferentes aspectos.

‘Hay mucho para trabajar. No se puede vivir en una ciudad que no está planificada y para planificar hay que hacer un buen diagnóstico que permita detectar las debilidades y diagramar acciones para solucionarlas. En este se basa el Plan Estratégico de la Ciudad de San Juan’, dijo la intendenta de Capital, Susana Laciar, en diálogo con DIARIO DE CUYO para ampliar aspectos de esta propuesta.

La pavimentación de calles en Capital está incluida en el Plan Estratégico de la Ciudad. (Archivo) En primer lugar, Laciar destacó la participación de los vecinos y de 451 estudiantes en la elaboración de este Plan, y en segundo explicó que el mismo se divide en cuatro ítems principales que incluyen proyectos en ejecución y otros planificados para lograr la ‘ciudad soñada’.

Los 4 ítems del Plan Estratégico de Capital Territorio. En el eje territorial se detecto la necesidad de un fortalecimiento de infraestructura urbana. Hoy, la ciudad de San Juan se construye en base a los 115 mil habitantes y con una perspectiva enorme de crecimiento en lo mediato, debido a la posición que tiene como capital de San Juan. Ese crecimiento, requiere infraestructura con planificación, trabajo conjunto con el Gobierno provincial y las inversiones privadas. La intendenta dijo que al municipio de Capital le corresponde determinar las zonas que van a crecer y qué procesos van a crecer más como el comercial o el gastronómico. Dijo que hay que fortalecer la infraestructura en virtud de eso. ‘En este punto planteamos al Gobierno de la provincia, la posibilidad de un crecimiento hacia arriba, con edificios ecoworking en altura, ya que también pensamos una ciudad que sea el polo tecnológico de la provincia’, sostuvo Laciar quien agregó que para este crecimiento de la ciudad, el municipio apuesta a las inversiones privadas. Dentro del ítem territorio, el municipio también ya tiene proyectos en ejecución como es la intervención en todas las plazas y espacios verdes, la pavimentación de calles (en conjunto con la Provincia) y la puesta a punto de las veredas.

Ambiente. En este ítem del Plan Estratégico se incluye el factor de riesgo como ciudad sísmica y, en este marco, se buscará trabajar en determinar puntos de encuentros seguros para que los vecinos acudan en caso de terremoto.El uso racional del agua como recurso hídrico es otro de los puntos. En este aspecto, se planifica instalar cisternas en todas las plazas y espacios verdes para implementar el riego por goteo. Otro tema es la separación de residuos en origen. El programa ‘La ciudad recicla’ ya se aplica en 11 barrios y el objetivo es llegar con esta modalidad a todo el departamento. En este marco se le pide al vecino que separe los residuos de manera diferenciada (orgánicos en una bolsa e inorgánicos en otra) antes de introducirlos a los contenedores. Además, se están realizando jornadas de información y concientización en las escuelas. Otro de los proyectos pensados a futuro en este ítem es implementar el tratamiento de aguas grises para su reutilización en riego del arbolado público.