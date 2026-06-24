    • 24 de junio de 2026 - 08:26

    Recuperaron en Capital un auto robado hace más de una década en Córdoba

    El vehículo fue detectado en pleno microcentro sanjuanino durante un operativo de la Policía. Tenía pedido de secuestro vigente desde 2014.

    Auto secuestrado.

    Auto secuestrado.

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    Personal de la Sección Sustracción de Automotores y Autopartes D-5 de la Policía de San Juan recuperó en las últimas horas un auto que había sido robado hace más de una década en Córdoba y que circulaba por la Capital sanjuanina con una identidad apócrifa.

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    El procedimiento se llevó a cabo en calle Entre Ríos Sur, entre avenida Córdoba y Santa Fe, en pleno microcentro, luego de una serie de tareas investigativas orientadas a detectar vehículos sustraídos en otras provincias.

    Durante los controles, los efectivos advirtieron irregularidades en un Renault Sandero que exhibía placas de dominio presuntamente falsas, una modalidad utilizada para ocultar el origen de vehículos robados y evitar su detección.

    Ante las sospechas, intervino personal especializado en verificación automotor. Tras una inspección física y técnica, los peritos determinaron que los números de chasis y motor no coincidían con la patente colocada en el vehículo.

    La verificación permitió establecer la verdadera identidad del rodado: se trataba de un Renault Sandero con pedido de secuestro vigente por robo desde el 23 de febrero de 2014 en la provincia de Córdoba.

    Confirmada la irregularidad, los uniformados procedieron al secuestro preventivo del automóvil y dieron intervención a la Justicia para continuar con las actuaciones correspondientes.

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