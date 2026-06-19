Sorprendieron a un hombre dentro de un auto cuando intentaba robarlo y terminó detenido

El sospechoso, de 30 años, fue aprehendido por personal policial tras intentar darse a la fuga. El hecho ocurrió en una zona céntrica de Capital.

Un hombre de 30 años fue detenido este miércoles en Capital luego de ser sorprendido dentro de un automóvil al que presuntamente intentaba sustraer. El procedimiento estuvo a cargo de efectivos de la Unidad Operativa Balcarce y la causa quedó en manos de la UFI Flagrancia.

Según informaron fuentes policiales, el hecho ocurrió en calle Estados Unidos, entre General Acha y Pedro Echagüe, mientras motoristas realizaban recorridas de prevención por la zona. En ese contexto, un vecino alertó a los uniformados sobre la presencia de una persona desconocida en el interior de un Peugeot 504, aparentemente manipulando el vehículo con intenciones de ponerlo en marcha.