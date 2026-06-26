    • 26 de junio de 2026 - 21:55

    Horror: una nena de 7 años se tiró desde un primer piso para salvar a su hermanito y reveló el horror que vivían en su casa

    Su desesperada decisión permitió descubrir un presunto caso de encierro, hambre, violencia y abandono que derivó en la detención de la madre y de la pareja de la mujer.

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    El horror se escondía detrás de una puerta cerrada. Durante meses, nadie imaginó que en esa casa de Santa Cruz dos chicos vivían atrapados en una pesadilla de golpes, amenazas y maltratos. Hasta que una nena de apenas siete años tomó una decisión desesperada: se tiró desde un primer piso para salvar a su hermanito.

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    Ese acto arriesgado terminó revelando un infierno puertas adentro que, según la investigación, llevaba meses —e incluso podría haber durado años— oculto entre las paredes de ese domicilio del barrio 400 Viviendas de Pico Truncado, en Santa Cruz.

    Su relato activó de inmediato la intervención de organismos de protección de la infancia, que rescataron a los dos hermanos y dieron inicio a una causa que, hasta ahora, avanzó bajo un fuerte hermetismo.

    “El nivel de violencia al que habrían sido sometidos estos menores no tiene precedentes recientes en Pico Truncado. Estamos, sin lugar a dudas, ante uno de los hechos más graves y dolorosos que recuerde la Justicia santacruceña en materia de vulneración de derechos de las infancias”, afirmaron fuentes cercanas al caso, en diálogo con La Opinión Austral.

    Encerrados, desnutridos y golpeados

    Cuando la Policía llegó al lugar encontró a los menores en un contexto alarmante. La investigación reveló que habrían sido sometidos durante un largo período a castigos físicos y psicológicos dentro de la casa, donde convivían con la madre y con la pareja de la mujer.

    Con el avance de las pericias y las declaraciones en Cámara Gesell, los investigadores comenzaron a reconstruir un escenario que describen como de extrema gravedad.

    Según la acusación, los chicos habrían sido sometidos a un régimen de aislamiento, encierro, violencia física y psicológica, además de una severa privación de alimentos.

    Las pruebas reunidas llevaron a la Justicia a ordenar la detención de la madre de los menores y de su pareja. En principio, ambos fueron imputados por delitos que incluyen reducción a servidumbre, privación ilegítima de la libertad agravada, lesiones graves y abandono de persona agravado por el vínculo y por el deber de cuidado.

    Bajo resguardo

    Los investigadores también analizan los videos de las cámaras de seguridad instaladas en la casa, además de otros elementos incorporados al expediente que podrían resultar determinantes para esclarecer cómo era el día a día de las víctimas.

    Mientras la causa avanza, los dos hermanos permanecen bajo resguardo del sistema de protección de la niñez.

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