Desesperada búsqueda de un joven sanjuanino de 27 años: piden ayuda para encontrarlo

El Programa Provincial San Juan Te Busca activó la búsqueda de Nahuel Maximiliano Alaniz, de 27 años, quien fue visto por última vez el 25 de junio. Solicitan que cualquier información sea comunicada de inmediato al 911.

El Programa Provincial San Juan Te Busca emitió un pedido de colaboración para dar con el paradero de Nahuel Maximiliano Alaniz, de 27 años, quien se encuentra desaparecido desde el 25 de junio.

Según la información oficial, Alaniz tiene tez blanca, contextura física mediana y mide aproximadamente 1,70 metros de altura. Además, posee ojos marrones, cabello castaño claro y barba despoblada de color rojizo.

Entre sus características particulares, las autoridades indicaron que tiene dos tatuajes en el cuello: uno con el logo del conejo de Playboy y otro con el diseño de una flor.

Al momento de su desaparición vestía un pantalón de jean negro, zapatillas blancas, una campera inflable negra y una gorra negra de la marca Bridgestone.