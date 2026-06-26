    • 26 de junio de 2026 - 10:04

    Ya son 589 los muertos por el doble terremoto en Venezuela y continúa la búsqueda de sobrevivientes

    La presidenta encargada, Delcy Rodríguez, actualizó el balance de víctimas tras los sismos de magnitud 7,2 y 7,5. La ayuda internacional comenzó a llegar y rescatistas de distintos países se preparan para intensificar los operativos.

    venezuela
    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    El Gobierno de Venezuela elevó este viernes a 589 la cifra de personas fallecidas como consecuencia de los dos terremotos de magnitud 7,2 y 7,5 que sacudieron al país el miércoles. Mientras continúan las tareas de búsqueda entre los escombros, las autoridades mantienen la esperanza de encontrar sobrevivientes en las zonas más afectadas.

    Leé además

    Doble terremoto en Venezuela.

    Venezuela bajo el caos: las postales más fuertes del doble terremoto
    doble terremoto en venezuela: tras la tragedia, venezolanos en san juan inician la ayuda humanitaria y todos pueden ser parte

    Doble terremoto en Venezuela: tras la tragedia, venezolanos en San Juan inician la ayuda humanitaria y todos pueden ser parte

    La actualización fue realizada por la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, durante una reunión con altos mandos militares y civiles, en la que también se analizó el avance de los operativos de rescate y el impacto que dejaron los fuertes movimientos sísmicos.

    Uno de los lugares más castigados fue el estado de La Guaira, identificado como el epicentro de la devastación. Allí, más de un centenar de edificios colapsaron debido a los terremotos, por lo que el Gobierno desplegó más de 100 equipos de maquinaria pesada para remover escombros y facilitar la localización de víctimas y posibles sobrevivientes.

    En paralelo, la ayuda internacional comenzó a llegar al país. Durante la madrugada arribaron los primeros cargamentos con insumos destinados a la asistencia humanitaria y se espera que en las próximas horas aterricen nuevos vuelos sanitarios con medicamentos, equipos médicos y elementos de primera necesidad.

    Además, equipos de rescate de distintos países iniciarán este viernes las tareas de búsqueda, localización y salvamento de personas y mascotas en las áreas más afectadas por el desastre.

    Estados Unidos anunció apoyo a las tareas de rescate

    En medio de la emergencia, Estados Unidos confirmó el despliegue de fuerzas militares para colaborar con las operaciones de socorro, luego de que las autoridades interinas venezolanas solicitaran asistencia internacional.

    Al mismo tiempo, el Departamento del Tesoro estadounidense anunció una flexibilización temporal de las sanciones que pesan sobre Venezuela para permitir las transacciones relacionadas con el envío de ayuda humanitaria, una medida que busca agilizar el ingreso de recursos destinados a los damnificados.

    Las autoridades venezolanas advirtieron que el número de víctimas podría aumentar a medida que avanzan las tareas de remoción de escombros y continúan las inspecciones en las zonas donde aún hay edificios derrumbados. Mientras tanto, miles de personas permanecen evacuadas y reciben asistencia en centros habilitados para atender la emergencia.

    LAS MAS LEIDAS

    Te puede interesar

    Terremoto en Venezuela.

    Venezuela enfrenta una tragedia histórica: ya son 164 los muertos por los terremotos y siguen las tareas de rescate

    venezuela elevo la cifra de victimas de los terremotos: 235 muertos, 4300 heridos y mas de 157 desaparecidos

    Venezuela elevó la cifra de víctimas de los terremotos: 235 muertos, 4300 heridos y más de 157 desaparecidos

    Por Redacción Diario de Cuyo
    Personas buscan víctimas entre los escombros de edificios derrumbados tras los terremotos en La Guaira, Venezuela.

    Aumentaron a 188 los muertos por los terremotos en Venezuela y siguen las tareas de rescate

    Por Redacción Diario de Cuyo
    El defensor argentino de 38 años, que juega en el Club Sport Marítimo de La Guaira, pidió ayuda para encontrar a su esposa y a sus dos hijos. (Foto: lucastrejo_lt/Instagram)

    Buscan a la familia de un futbolista argentino tras los terremotos en Venezuela

    Por Redacción Diario de Cuyo