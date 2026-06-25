Venezuela enfrenta una tragedia histórica: ya son 164 los muertos por los terremotos y siguen las tareas de rescate

Las autoridades mantienen la búsqueda de sobrevivientes entre los escombros mientras crece la preocupación por la cantidad de desaparecidos y el impacto de las réplicas.

Venezuela continúa conmocionada por los dos potentes terremotos que sacudieron el país el miércoles y que ya dejaron al menos 164 muertos y 971 heridos, según el último balance oficial difundido por las autoridades. Los equipos de emergencia trabajan contrarreloj en las zonas más afectadas ante el temor de que la cifra de víctimas siga aumentando.

Los sismos, de magnitudes 7,2 y 7,5, se produjeron con apenas 39 segundos de diferencia y provocaron derrumbes de edificios, daños severos en la infraestructura y cortes de servicios esenciales en varias regiones del país. Caracas, La Guaira, Miranda, Aragua, Carabobo y Falcón figuran entre las zonas más golpeadas por la catástrofe.

Durante toda la noche y la madrugada, brigadistas, bomberos y voluntarios trabajaron entre los escombros en busca de sobrevivientes. En algunos sectores, los rescatistas pidieron silencio absoluto para intentar detectar señales de vida de personas atrapadas bajo estructuras colapsadas.

Las autoridades también informaron que se registraron numerosas réplicas tras los terremotos principales, lo que obligó a evacuar edificios y mantener amplios operativos de seguridad. Además, fueron suspendidas las clases, se interrumpieron servicios de transporte y el aeropuerto internacional de Maiquetía debió cerrar sus operaciones debido a los daños sufridos.

La emergencia movilizó a la comunidad internacional. Estados Unidos, Alemania, España y otros países ofrecieron asistencia humanitaria, equipos de rescate y ayuda médica para colaborar con las tareas de recuperación. También organismos internacionales expresaron su apoyo al pueblo venezolano frente a una de las peores tragedias naturales registradas en las últimas décadas.