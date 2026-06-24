    • 24 de junio de 2026 - 11:21

    Alerta mundial: Francia confirmó un caso positivo de ébola y es el primero en Europa

    El Ministerio de Salud francés confirmó que se trata de un médico que retornó al país después de realizar una misión humanitaria en la República Democrática del Congo.

    Positivo de ébola en Francia.

    Positivo de ébola en Francia.

    Foto:

    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    Francia confirmó este miércoles la detección de su primer caso de ébola en el marco del actual brote internacional, convirtiéndose en el primer contagio registrado en territorio europeo durante esta ola de la enfermedad.

    Leé además

    mundial 2026: murio la madre de didier deschamps, el dt de francia y no dirigira ante noruega

    Mundial 2026: murió la madre de Didier Deschamps, el DT de Francia y no dirigirá ante Noruega
    con una gran noche de mbappe, francia goleo 3-0 a irak y se clasifico a los 16avos de final del mundial 2026

    Con una gran noche de Mbappé, Francia goleó 3-0 a Irak y se clasificó a los 16avos de final del Mundial 2026

    Según informaron las autoridades sanitarias, el caso corresponde a un médico que había participado en una misión humanitaria en la República Democrática del Congo, zona donde se mantiene activo un brote del virus. Tras su regreso, fue atendido de manera inmediata y derivado a un centro especializado en enfermedades infecciosas, donde permanece aislado y en estado estable.

    De forma preventiva, se activó un operativo epidemiológico para rastrear a todas las personas que pudieron haber tenido contacto con el paciente. Estos contactos deberán cumplir aislamiento y seguimiento médico durante 21 días, en línea con los protocolos internacionales para este tipo de casos.

    Las autoridades francesas remarcaron que el riesgo de transmisión en Europa sigue siendo bajo, debido a que el virus requiere contacto directo con fluidos corporales infectados. En paralelo, organismos sanitarios internacionales como la OMS mantienen la vigilancia sobre el brote en África, que ya había sido declarado emergencia de salud pública.

    LAS MAS LEIDAS

    Te puede interesar

    francia mostro sus cartas de candidato en el segundo tiempo y debuto con triunfo ante senegal

    Francia mostró sus cartas de candidato en el segundo tiempo y debutó con triunfo ante Senegal

    Lionel Messi - Selección Argentina.

    Uno por uno, los partidos de este martes 16 de junio: Argentina y Francia a escena en el Mundial 2026

    Fuerte sismo en La Serena se sintió en San Juan

    Fuerte sismo en La Serena se sintió en San Juan

    Alertan por la caída de más del 90% de las anguilas. Foto: Google

    La especie que más sufre cuando los ríos se secan: alertan por la caída de más del 90% de las anguilas