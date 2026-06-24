Alerta mundial: Francia confirmó un caso positivo de ébola y es el primero en Europa

El Ministerio de Salud francés confirmó que se trata de un médico que retornó al país después de realizar una misión humanitaria en la República Democrática del Congo.

Francia confirmó este miércoles la detección de su primer caso de ébola en el marco del actual brote internacional, convirtiéndose en el primer contagio registrado en territorio europeo durante esta ola de la enfermedad.

Según informaron las autoridades sanitarias, el caso corresponde a un médico que había participado en una misión humanitaria en la República Democrática del Congo, zona donde se mantiene activo un brote del virus. Tras su regreso, fue atendido de manera inmediata y derivado a un centro especializado en enfermedades infecciosas, donde permanece aislado y en estado estable.

De forma preventiva, se activó un operativo epidemiológico para rastrear a todas las personas que pudieron haber tenido contacto con el paciente. Estos contactos deberán cumplir aislamiento y seguimiento médico durante 21 días, en línea con los protocolos internacionales para este tipo de casos.