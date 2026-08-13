La mancha del petróleo que traficaba un buque ruso se extendió a más de 2.000 km²

Un enorme vertido de petróleo en el golfo Pérsico se está convirtiendo con rapidez en uno de los peores del mundo en los últimos años, tras haberse permitido que se extendiera casi sin control durante semanas, según agencias internacionales, imágenes de satélite y organizaciones ecologistas. Además, se conoció la primera foto del petrolero Caroline Bezengi .

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Un buque mercante indio se hundió en el mar Rojo tras un ataque frente a las costas de Yemen

La mancha cubre ahora una superficie de más de 2.000 km² , según John Amos , especialista en vertidos de petróleo que ha analizado las imágenes por satélite obtenidas por Reuters.

El Caroline Bezengi , que transportaba unos 800.000 barriles de petróleo ruso y estaba sujeto a sanciones internacionales , encalló el 30 de junio en una isla omaní que forma parte de una reserva natural marina .

El buque informó por primera vez de dificultades frente a las costas de Yemen el 8 de junio .

Fuentes marítimas indicaron que al parecer se produjo una explosión a bordo. Ninguna parte ha reivindicado el ataque, pero el buque atravesaba dos zonas de conflicto en su travesía de Rusia a India.

En abril zarpó del puerto de Novorossiysk, en el mar Negro, un punto conflictivo de la guerra entre Rusia y Ucrania. Ucrania ha llevado a cabo ataques contra la denominada “flota fantasma” que transporta petróleo ruso, de la que forma parte el Caroline Bezengi.

Posteriormente, según muestran los datos de seguimiento de buques, atravesó el canal de Suez a finales de mayo, antes de pasar por Yemen, donde los militantes hutíes, alineados con Teherán, se han visto envueltos en una guerra regional más amplia entre Estados Unidos, Israel e Irán.

Una compleja red de normas relacionadas con la guerra y las sanciones que regulan el transporte marítimo y los vertidos petroleros ya está obstaculizando los esfuerzos de respuesta y podría incluso impedir que se evite un desastre inminente, según afirman aseguradoras y analistas.