    • 4 de agosto de 2026 - 17:07

    Un buque mercante indio se hundió en el mar Rojo tras un ataque frente a las costas de Yemen

    La embarcación fue alcanzada por un proyectil cuando navegaba cerca del puerto de Al Hudeida. Los 14 tripulantes fueron rescatados y crece la tensión en una de las rutas marítimas más importantes del mundo.

    Buques mercantes transitan por el mar Rojo bajo la protección de la fragata italiana Bergamini, como parte de la operación de la Unión Europea&nbsp;

    Buques mercantes transitan por el mar Rojo bajo la protección de la fragata italiana Bergamini, como parte de la operación de la Unión Europea 

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    Un buque mercante de bandera india se hundió en el mar Rojo tras ser atacado frente a las costas de Yemen, en un nuevo episodio que agrava la crisis de seguridad en una de las principales rutas del comercio marítimo internacional. A pesar del impacto del proyectil que provocó el naufragio, los 14 tripulantes fueron rescatados con vida.

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    El ataque ocurrió cuando la embarcación navegaba a unas 13 millas náuticas (24 kilómetros) al sur del puerto de Al Hudeida, un enclave estratégico ubicado en la costa occidental de Yemen y controlado por los rebeldes hutíes.

    Los 14 tripulantes fueron rescatados

    El carguero, identificado como Faize Noore Oliya, recibió el impacto de un proyectil que terminó provocando su hundimiento. La operación de rescate fue realizada por la Guardia Costera y la Armada del Gobierno yemení reconocido internacionalmente.

    Entre los sobrevivientes se encuentran 13 ciudadanos de la India y un marinero yemení, quienes fueron evacuados antes de que el barco desapareciera bajo el agua.

    Hasta el momento, ningún grupo reivindicó el ataque.

    Crece la tensión en el mar Rojo

    El incidente se produce en medio de una fuerte escalada del conflicto entre los rebeldes hutíes, respaldados por Irán, y Arabia Saudita.

    En los últimos días, los insurgentes anunciaron un bloqueo marítimo contra el reino saudita como respuesta a las operaciones militares de la coalición encabezada por Riad y al bombardeo del aeropuerto internacional de Saná, ocurrido a mediados de julio.

    Como consecuencia, en las últimas semanas se registraron nuevos ataques contra embarcaciones comerciales que navegan por el mar Rojo, aumentando la preocupación internacional por la seguridad del comercio marítimo.

    Una ruta clave para el comercio mundial

    Los ataques de los hutíes contra buques mercantes comenzaron tras el estallido de la guerra en la Franja de Gaza, en octubre de 2023. El grupo sostiene que sus acciones buscan apoyar a la población palestina y afectar económicamente a Israel.

    La ofensiva alteró el tránsito por el mar Rojo, uno de los corredores marítimos más importantes del planeta, ya que conecta Europa con Oriente Medio y Asia a través del canal de Suez.

    La creciente inseguridad obligó a numerosas compañías navieras a modificar sus recorridos y rodear el continente africano para llegar a destino, una decisión que incrementó significativamente los tiempos de viaje y los costos del transporte internacional de mercancías.

    El nuevo ataque al carguero indio vuelve a poner el foco sobre la inestabilidad en la región y el riesgo que representa para el comercio global un conflicto que continúa expandiendo sus consecuencias más allá del territorio yemení.

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