    • 12 de agosto de 2026 - 20:59

    Hallazgo histórico en Europa: encuentran restos humanos y una moto de la Segunda Guerra Mundial en el río Danubio

    Una bajante extrema en el caudal del río Danubio dejó al descubierto los restos de una motocicleta militar y osamentas humanas pertenecientes al período de la Segunda Guerra Mundial.

    Rescatan del Danubio una motocicleta de la Wehrmacht en perfecto estado.

    Rescatan del Danubio una motocicleta de la Wehrmacht en perfecto estado.

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    Las consecuencias de las fluctuaciones climáticas y las bajantes históricas en los cauces de agua continúan sacando a la luz episodios sepultados durante décadas. En las últimas horas, un impresionante descubrimiento sacudió a Europa central cuando, en medio de los trabajos de inspección en el lecho del río Danubio, fueron hallados restos humanos y una motocicleta militar de la época de la Segunda Guerra Mundial.

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    El material bélico y los elementos óseos quedaron expuestos tras el repliegue de las aguas, atrayendo de inmediato la atención de los equipos de rescate, historiadores y fuerzas de seguridad.

    Un tesoro histórico y un misterio forense

    Los peritajes preliminares realizados en el lugar permitieron establecer que la motocicleta corresponde al diseño de vehículos utilizados por las fuerzas armadas durante el conflicto bélico mundial que marcó el siglo XX. El rodado se encontraba incrustado en el sedimento fluvial, visiblemente afectado por el paso del tiempo y la corrosión.

    Junto a la unidad militar, los buzos tácticos y los peritos forenses recuperaron osamentas humanas que ahora son sometidas a rigurosos análisis antropológicos y de ADN. El objetivo central de la investigación científica es dilucidar si se trata de combatientes caídos en combate durante las operaciones bélicas en las márgenes del Danubio o si el caso responde a otras circunstancias históricas del período, abriendo una nueva ventana para reconstruir fragmentos olvidados de la historia europea.

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