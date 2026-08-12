Una bajante extrema en el caudal del río Danubio dejó al descubierto los restos de una motocicleta militar y osamentas humanas pertenecientes al período de la Segunda Guerra Mundial.

Rescatan del Danubio una motocicleta de la Wehrmacht en perfecto estado.

Las consecuencias de las fluctuaciones climáticas y las bajantes históricas en los cauces de agua continúan sacando a la luz episodios sepultados durante décadas. En las últimas horas, un impresionante descubrimiento sacudió a Europa central cuando, en medio de los trabajos de inspección en el lecho del río Danubio, fueron hallados restos humanos y una motocicleta militar de la época de la Segunda Guerra Mundial.

El material bélico y los elementos óseos quedaron expuestos tras el repliegue de las aguas, atrayendo de inmediato la atención de los equipos de rescate, historiadores y fuerzas de seguridad.

Un tesoro histórico y un misterio forense Los peritajes preliminares realizados en el lugar permitieron establecer que la motocicleta corresponde al diseño de vehículos utilizados por las fuerzas armadas durante el conflicto bélico mundial que marcó el siglo XX. El rodado se encontraba incrustado en el sedimento fluvial, visiblemente afectado por el paso del tiempo y la corrosión.