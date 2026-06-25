Venezuela elevó la cifra de víctimas de los terremotos: 235 muertos, 4300 heridos y más de 157 desaparecidos

El Gobierno de Venezuela actualizó la cifra de víctimas tras los dos terremotos registrados el miércoles, elevando a 235 los muertos y a 4.300 los heridos. El balance fue informado la noche de este jueves por el ministro de Salud, Carlos Alvarado, en una transmisión por el canal estatal Venezolana de Televisión.

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“Es bueno también recordar que en el sistema público, hemos atendido al corte de las siete de la noche del día de hoy más 4.300 heridos (...) y hemos recibido alrededor de 235 pacientes que llegan sin signos vitales o fallecen al momento de llegar en nuestros establecimientos de salud”, precisó Alvarado.

Las autoridades mantienen activas las labores de atención médica y rescate en las zonas más afectadas, mientras continúan actualizando los datos oficiales a medida que avanza la emergencia.

Dos sismos de magnitud 7,2 y 7,5 sacudieron Venezuela este miércoles y provocaron daños en Caracas, donde se registró el colapso de edificios. El epicentro se ubicó a 28 kilómetros al noroeste de Montalbán, una zona cercana a algunos de los principales complejos de refinación del país.

Según el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS), el sismo principal alcanzó una magnitud preliminar de 7,5 y ocurrió apenas 40 segundos después de un temblor de 7,2 en la misma región.

Los Centros de Alerta de Tsunamis de Estados Unidos informaron que no existe amenaza de tsunami y cancelaron una advertencia inicial que contemplaba la posibilidad de olas peligrosas para zonas como Puerto Rico y las Islas Vírgenes.

La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, declaró el estado de emergencia tras los dos terremotos y otras importantes ciudades del país. “Los servicios públicos mantienen su actividad y su despliegue a nivel nacional”, afirmó en un mensaje oficial. Horas más tarde, informó que hay al menos 188 muertos y 1500 heridos como resultado de los sismos.

Por su parte, la Premio Nobel de la Paz, María Corina Machado, expresó su solidaridad con los afectados por los terremotos y aseguró, a través de un mensaje publicado en la red social X, que sus “oraciones están con cada hogar venezolano en estas horas de angustia”. Además, manifestó su deseo de que “la fortaleza, la serenidad y la solidaridad prevalezcan” frente a la emergencia.

“Que Dios proteja a cada venezolano, a nuestras familias y a nuestros hogares. Hoy, más unidos que nunca”, escribió la dirigente.