Horror: un joven con discapacidad fue abusado, difundieron los videos del ataque pero no hay acusados

La ciudad correntina de Bella Vista quedó conmocionada tras la difusión de videos que muestran el abuso sexual sufrido por un joven con discapacidad en el predio del Club San Vicente. De acuerdo con las imágenes, varias personas fueron testigos del ataque, pero, en lugar de intentar frenar la agresión, grabaron la escena sin intervenir.

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La víctima debió ser hospitalizada después del episodio y, aunque ya recibió el alta médica, continúa atravesando una situación de extrema vulnerabilidad.

La investigación quedó en manos del fiscal Ramón Alfredo Muth, titular de la Unidad Fiscal de Investigaciones Concretas, quien intenta determinar cuántas personas estuvieron involucradas directamente en el abuso y cuántas presenciaron la agresión sin hacer nada para impedirla.

Los videos, que ya forman parte del expediente judicial, muestran distintos momentos del ataque. En uno de ellos se puede ver a un hombre abusando de la víctima mientras otras personas registran la escena.

En otra filmación, tomada desde el exterior del predio, se ve a la víctima sometida y a dos sujetos mirando lo que sucedía sin intervenir.

Según detallaron fuentes cercanas a la investigación a Diario Época, las imágenes no permiten identificar con claridad los rostros de los involucrados, aunque sí confirman la violencia del ataque.

Por estas horas, la Justicia intenta establecer a través de las pericias si hubo un solo atacante o si participaron más personas en el abuso.

Los investigadores también cuentan con información sobre un teléfono celular desde el cual se habría grabado uno de los videos, un elemento que podría resultar clave para avanzar en la identificación de los responsables.

El pedido de la familia y la situación de la víctima

En diálogo con Radio Bella Vista, Lucas, hermano de la víctima, pidió que todas las personas que estuvieron en el lugar y presenciaron lo ocurrido se presenten ante la Justicia.

“El momento que atraviesa la familia es muy crítico. Mi hermano es conocido por toda la ciudad y presenta una discapacidad que limita su posibilidad de relatar con precisión lo sucedido”, explicó.

En esa misma línea, agregó: “Está confundido, comprende que fue víctima de un hecho gravísimo, pero no puede identificar claramente a las personas involucradas”.

La investigación

El fiscal Ramón Muth caratuló la causa como “supuesto abuso sexual agravado”. Hasta el momento, no hay detenidos y la familia insiste en la importancia de que quienes tengan información se presenten a declarar ante la Justicia.