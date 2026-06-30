    • 30 de junio de 2026 - 06:46

    Inició el juicio contra un jubilado acusado de coaccionar y amenazar a un trapito para que desapareciera de la cuadra

    Hugo Guerrero enfrenta un juicio por cinco hechos de amenazas simples y amenazas coactivas agravadas. La Fiscalía sostiene que buscaba intimidar a Franco Navarro para que dejara de trabajar como cuidacoches en la zona y pidió una condena de cinco años de prisión.

    Hugo Guerrero, el jubilado imputado, junto a su abogado Gabriel Rosales. El hombre estuvo detenido bajo prisión domiciliaria, pero llegó en libertad al juicio.&nbsp;

    Hugo Guerrero, el jubilado imputado, junto a su abogado Gabriel Rosales. El hombre estuvo detenido bajo prisión domiciliaria, pero llegó en libertad al juicio. 

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    Por Germán González

    Comenzó el juicio oral contra Hugo Guerrero, el jubilado acusado de amenazar y coaccionar a un cuidacoches para obligarlo a abandonar la cuadra donde trabajaba en Capital. La Fiscalía sostiene que el imputado protagonizó una serie de episodios de violencia verbal con el objetivo de que Franco Martín Navarro dejara de desempeñarse en ese lugar.

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    El debate se inició con los alegatos de apertura y la recepción de los primeros testimonios. Durante la primera jornada declararon la presunta víctima, su pareja y efectivos policiales que intervinieron en la investigación.

    Guerrero llegó a juicio acusado por cinco hechos de amenazas simples y por el delito de amenazas coactivas agravadas, figura que castiga las intimidaciones destinadas a obligar a otra persona a hacer, no hacer o tolerar algo contra su voluntad. Según la acusación fiscal, las amenazas tenían como finalidad que Navarro abandonara definitivamente la zona donde trabajaba como trapito.

    La Fiscalía indicó que hay expectativa de lograr una pena de cinco años de prisión para el imputado. De acuerdo con la acusación, los hechos consistieron en amenazas verbales reiteradas, aunque la causa también contempla antecedentes de presuntas agresiones físicas denunciadas por la víctima, que forman parte de otros expedientes.

    El fiscal del caso, Alejandro Mattar y su colaboradora, Andrea Faraudo.

    El fiscal del caso, Alejandro Mattar y su colaboradora, Andrea Faraudo.

    Durante su declaración, Navarro volvió a relatar los conflictos que mantenía con Guerrero y reconoció que la relación entre ambos se deterioró aún más después de una denuncia por abuso sexual que le hizo él al imputado y en la que el jubilado quedó sobreseído por prescripción.

    El juicio, presidido por la jueza Flavia Allende, continuará esta semana con la declaración de nuevos testigos, tras lo cual el tribunal avanzará con la valoración de la prueba para determinar si corresponde condenar o absolver al jubilado.

    La jueza del juicio Flavia Allende.

    La jueza del juicio Flavia Allende.

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