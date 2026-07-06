Inspeccionan el departamento de Jésica Cirio y la mansión de Insaurralde para establecer dónde se grabó el video de los dólares

Se realizan inspecciones oculares en el departamento de Jesica Cirio en Las Cañitas y en la mansión de su exesposo, el exintendente de Lomas de Zamora, Martín Insaurralde, en el country Fincas San Vicente . Los procedimientos son por orden del juez federal, Luis Armella, en la causa en la que investiga a ambos por presunto enriquecimiento ilícito y lavado de dinero.

En las inspecciones se toman medidas de los vestidores y registran imágenes, con el objetivo de tratar de determinar en cuál de esas propiedades Cirio grabó videos en los que apareció junto a fajos de millones de dólares. Participan integrantes de la Superintendencia de Investigaciones Federales de la Policía Federal Argentina y peritos. Los abogados de la modelo plantearon en declaraciones a la prensa que no les consta que su defendida sea quien aparece en el material.

En las imágenes se ven fajos de dólares envueltos en bolsas plásticas transparentes y almacenados en cajones y estantes de un vestidor. El juez federal de Lomas de Zamora dispuso que la Dirección General de Investigaciones y Apoyo Tecnológico a la Investigación Penal (DATIP) analice las imágenes para determinar si son auténticas o si presentan algún tipo de manipulación.

En principio las imágenes corresponderían a la casa del country Fincas de San Vicente, en el que Cirio convivió con Insaurralde. Sin embargo esa conclusión deberá ser confirmada por el análisis técnico ordenado por el magistrado. La investigación también intenta determinar cuándo se grabaron los videos. Según la información incorporada a la causa las imágenes se registraron hace al menos tres años.

Entre las medidas de prueba dispuestas tras la difusión del material declararon efectivos de la PFA que participaron del allanamiento a la casa de San Vicente, en octubre de 2023. Ninguno de ellos confirmó que el vestidor que aparece en los videos sea el mismo que vieron durante el procedimiento.

Uno de ellos dijo que el ambiente era amplio y con vidrios esmerilados, mientras que el del video es angosto y sin ventanas. Ambos coincidieron en que al momento del procedimiento la vivienda estaba deshabitada, con los muebles cubiertos por sábanas.

El expediente forma parte de la causa por corrupción que investiga a Insaurralde, ex jefe de Gabinete de la provincia de Buenos Aires durante el gobierno de Axel Kicillof, a partir del viaje de lujo que hizo a Marbella en septiembre de 2023 junto a la modelo, Sofía Clerici.

El fiscal federal, Sergio Mola, pidió la indagatoria del exintendente de Lomas de Zamora y de un grupo de presuntos testaferros y familiares, a la espera de un peritaje contable. Mola había solicitado también las detenciones de Insaurralde y Cirio, medida que fue rechazada por el juez, que les prohibió a ambos investigados salir del país.