Caputo presentó el plan financiero hasta 2027: "Salir a los mercados es una opción, no un objetivo"

El ministro de Economía expuso la estrategia para cubrir vencimientos de deuda en dólares hasta 2027. El esquema prevé financiamiento con organismos y bancos, y deja la emisión externa como una opción.

El ministro de Economía, Luis Caputo, presentó este lunes el programa financiero que el Gobierno diseñó para cubrir los vencimientos en moneda extranjera hasta 2027, en un esquema que busca despejar dudas sobre la capacidad de pago del país y ordenar el calendario de deuda sin acudir de inmediato a los mercados internacionales.

El anuncio se enmarca en una estrategia que apunta a “armar colchones” de financiamiento con distintas fuentes —organismos multilaterales, colocaciones locales y eventuales garantías externas— para afrontar compromisos que se concentran especialmente entre 2026 y 2027. En ese sentido, el equipo económico insiste en que el objetivo es asegurar previsibilidad antes que volver a emitir deuda en el exterior.

Uno de los puntos centrales del plan es la definición de que la salida a los mercados internacionales “no es un objetivo en sí mismo, sino una opción disponible”, dependiendo de las condiciones financieras y del costo de financiamiento. La frase resume la postura oficial de priorizar alternativas más baratas y reducir la dependencia del endeudamiento tradicional, en un contexto donde los vencimientos totales superan los USD 30.000 millones en los próximos dos años, según estimaciones privadas.

El esquema también contempla el uso de garantías de organismos como el Banco Mundial y el BID, además de operaciones con bancos internacionales y colocaciones en el mercado local, con el fin de ir cubriendo parte de los pagos escalonados sin generar tensiones bruscas sobre las reservas.

En paralelo, el Gobierno sostiene que el programa busca reducir la incertidumbre del mercado respecto de 2027, año en el que se concentran compromisos relevantes. La idea oficial es mostrar que los pagos están “encaminados” y que el riesgo de un evento de estrés financiero se reduce con el armado de estos instrumentos de respaldo.