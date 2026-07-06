    • 6 de julio de 2026 - 09:26

    Luis Caputo presentará el plan financiero para afrontar los vencimientos de deuda hasta fines de 2027

    El ministro de Economía dará a conocer la estrategia del Gobierno para cubrir los compromisos en dólares del Tesoro durante los próximos 18 meses.

    Luis Caputo.

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    El ministro de Economía, Luis Caputo, presentará este lunes el programa financiero con el que el Gobierno nacional prevé afrontar los vencimientos de deuda en moneda extranjera hasta fines de 2027. El anuncio llegará en un momento clave, ya que el próximo 9 de julio el Tesoro deberá cancelar más de US$4.300 millones con bonistas privados.

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    La exposición incluirá el cronograma de pagos previstos para los próximos 18 meses y detallará las distintas fuentes de financiamiento con las que el Ejecutivo buscará cumplir esos compromisos, en un intento por despejar dudas sobre la capacidad de pago del país y brindar mayor previsibilidad a los mercados.

    La presentación se realizará en un contexto favorable para el Gobierno, con el riesgo país en su nivel más bajo de los últimos ocho años. Sin embargo, desde el equipo económico anticiparon que el plan no contemplará, por el momento, un regreso a los mercados internacionales de deuda mediante emisiones bajo legislación extranjera, pese a que las condiciones financieras hoy serían más favorables.

    El secretario de Finanzas, Federico Furiase, adelantó que se trata de un programa "conservador", basado en fuentes alternativas de financiamiento y en la conformación de un "colchón" financiero que permita afrontar los vencimientos sin depender de nuevas colocaciones de deuda externa. Según explicó, el esquema también dejará abiertas distintas opciones para que el Gobierno pueda elegir la alternativa más conveniente según las condiciones del mercado.

    En la misma línea, el asesor del Ministerio de Economía, Felipe Núñez, sostuvo que el objetivo es financiar al Tesoro "a la tasa más baja posible" y remarcó que la administración nacional no está obligada a emitir bonos bajo ley extranjera mientras existan mecanismos de financiamiento más convenientes.

    Con esta hoja de ruta, el Gobierno busca reforzar la confianza de los inversores, reducir la incertidumbre sobre los próximos vencimientos y consolidar la estabilidad financiera en la antesala de un nuevo pago de deuda y en un año marcado por el calendario electoral.

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