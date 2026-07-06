Vicuña: EPRE propone reglas equitativas de acceso a la red eléctrica para blindar el desarrollo minero

El Ente Provincial Regulador de la Electricidad (EPRE) de San Juan presentó su posición institucional ante el Ente Nacional Regulador del Gas y la Electricidad (ENReGE) respecto de la solicitud de acceso y ampliación de la red de transporte eléctrico en 500 kV vinculada a la primera etapa del proyecto minero Vicuña.

Nicolás Fernández Miranda: "Estamos en el peor momento de la historia para la concentración"

Luis Caputo presentará el plan financiero para afrontar los vencimientos de deuda hasta fines de 2027

A través de la Nota EPRE N.º 11.978/26, el organismo provincial expresó su respaldo al desarrollo de la actividad minera, aunque planteó que el crecimiento del sector debe sustentarse en reglas claras, seguridad jurídica e igualdad de oportunidades para todos los proyectos que requieran utilizar la infraestructura eléctrica de extra alta tensión.

Uno de los principales argumentos del EPRE es que parte de la red eléctrica que permitirá abastecer a estos emprendimientos fue financiada mediante el Fondo PIEDE, integrado con aportes de empresas beneficiarias, hogares, comercios e industrias de San Juan.

En ese contexto, el ente regulador sostuvo que ese esfuerzo debe ser reconocido y propuso administrar la capacidad disponible bajo un modelo de acceso multiusuario, con criterios de transparencia y libre competencia.

Según explicó, el objetivo es evitar que un único emprendimiento concentre la utilización de la red, lo que podría limitar el ingreso de futuros proyectos mineros o de generación de energías renovables en la provincia.

El organismo aclaró que su planteo no busca frenar las inversiones. Por el contrario, consideró que un esquema regulatorio basado en la equidad y la previsibilidad permitirá acelerar el desarrollo de la minería sobre bases más sólidas y sostenibles.

En el comunicado, el EPRE sostuvo que una solución de estas características permitirá avanzar con rapidez en las inversiones "resguardando simultáneamente el interés público, la seguridad del sistema eléctrico y el desarrollo equilibrado de toda la provincia".

Finalmente, el ente ratificó su disposición a continuar trabajando junto con las autoridades nacionales y las empresas involucradas para alcanzar un acuerdo que facilite la ejecución de los proyectos, garantizando al mismo tiempo el acceso equitativo a una infraestructura estratégica para el desarrollo energético y productivo de San Juan.