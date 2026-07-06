    • 6 de julio de 2026 - 11:54

    El juicio por el ARA San Juan entra en su etapa final: el veredicto podría dictarse esta semana

    Hoy será el turno de los alegatos de las defensas. Luego, los imputados podrán pronunciar sus últimas palabras. El tribunal podría anticipar su decisión el próximo miércoles.

    ARA San Juan.

    ARA San Juan.

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    El juicio por la tragedia del submarino ARA San Juan ingresó en su etapa final y la expectativa está puesta en la posible lectura del veredicto durante esta semana, en una causa que mantiene gran interés público por la magnitud del hecho.

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    El proceso judicial analiza las responsabilidades en torno a la desaparición y posterior hundimiento del submarino de la Armada Argentina, ocurrido en noviembre de 2017 con 44 tripulantes a bordo.

    Tras años de investigación y audiencias, el tribunal se encamina a una definición que podría marcar el cierre de una de las causas más sensibles de los últimos años en el país. En esta instancia final, las partes expusieron sus alegatos y quedaron a la espera de la resolución.

    El caso apunta a determinar si hubo negligencias en el mantenimiento, control y operatividad del submarino, así como también eventuales fallas en la cadena de mando.

    El ARA San Juan fue hallado un año después de su desaparición en el Atlántico Sur, a más de 900 metros de profundidad, tras una intensa búsqueda internacional.

    Ahora, con el juicio en su tramo decisivo, la atención está puesta en la decisión del tribunal, que podría conocerse en los próximos días y cerrar un capítulo clave de la causa.

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