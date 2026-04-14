    • 14 de abril de 2026 - 15:15

    Inseguridad en Rawson Norte: vecinos en alerta y un robo frustrado en la madrugada gracias a la alarma

    El hecho ocurrió este martes en una zona donde vecinos denuncian inseguridad. La alarma evitó el delito pero los ladrones lograron entrar y causar daños.

    Un nuevo hecho de inseguridad fue denunciado este martes. Ocurrió en Rawson Norte, en inmediaciones del Monumento al Gaucho.

    Un nuevo hecho de inseguridad fue denunciado este martes. Ocurrió en Rawson Norte, en inmediaciones del Monumento al Gaucho.

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    La preocupación por la inseguridad crece entre los vecinos de Rawson Norte, en el límite con Santa Lucía, donde se han registrado diversos hechos delictivos en los últimos días. Según informaron, los robos ocurrieron en inmediaciones de las calles Honduras, Guatemala, México, Plana y Güemes, y varios de ellos quedaron registrados por cámaras de seguridad.

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    A esta situación se suma un nuevo episodio ocurrido a las 4 de la madrugada de este martes, cuando se frustró un robo en una vivienda. Si bien la alarma logró ahuyentar a los delincuentes, estos alcanzaron a ingresar al domicilio, provocando daños materiales. Según trascendió, los autores del hecho violentaron rejas para acceder al lugar.

    El hecho fue denunciado en la Comisaría 5ta, y los vecinos insisten en la necesidad urgente de reforzar la seguridad en el sector.

    Las imágenes muestran a al menos dos personas merodeando la zona durante la noche, lo que refuerza el estado de alerta entre los residentes, quienes reclaman mayor presencia policial.

    Ante este escenario, la comunidad se mantiene en estado de alerta y exige respuestas concretas para prevenir nuevos hechos delictivos

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