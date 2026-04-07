    • 7 de abril de 2026 - 20:51

    Le robó a una mujer en el colectivo, la víctima lo persiguió y cayó preso en plena calle

    Un caso de inseguridad en San Juan terminó con un ladrón detenido tras robar en un colectivo. La víctima lo siguió y logró que lo atraparan.

    El caso de inseguridad en San Juan terminó con el acusado detenido tras un robo en colectivo. &nbsp;

    El caso de inseguridad en San Juan terminó con el acusado detenido tras un robo en colectivo.

     

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    Un nuevo hecho de inseguridad en San Juan tuvo lugar en pleno mediodía, cuando un hombre le robó a una mujer dentro de un colectivo, fue perseguido por la víctima y terminó detenido gracias a la intervención de transeúntes y la Policía.

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    El hecho ocurrió el pasado miércoles, 1 de abril ,cerca de las 12:40 en una unidad de la línea A. La damnificada viajaba cuando otra pasajera le advirtió que un hombre le había sustraído la billetera, justo al momento de descender en Libertador y Catamarca.

    Al comprobar el robo, la mujer bajó del colectivo y comenzó a perseguir al sospechoso, alertando a quienes estaban en la zona, lo que permitió activar rápidamente la ayuda de terceros.

    Lo retuvieron en la calle y terminó condenado

    El acusado, identificado como Ceferino Emanuel Ibañez, fue retenido por estudiantes en el boulevard de Libertador entre Catamarca y Alem hasta la llegada de efectivos policiales.

    La causa avanzó con el procedimiento de flagrancia. Finalmente, mediante juicio abreviado, el imputado fue condenado a 2 meses de prisión efectiva y declarado reincidente, quedando además bajo prisión preventiva.

    Según consta en el expediente, el detenido se negó a firmar las actas alegando que no sabía escribir, tras ser informado de sus derechos.

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