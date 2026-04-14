    • 14 de abril de 2026 - 15:31

    Insólita muerte: un docente pinchó un neumático, se detuvo a cambiarlo y murió atropellado por un camión

    La víctima era profesor universitario y volvía de dar clases en Saladillo cuando ocurrió el accidente. La insólita muerte fue sobre Ruta Nacional 205.

    Un profesor sufrió una insólita muerte cuando se detuvo a cambiar el neumático de su auto.&nbsp;

    Un profesor sufrió una insólita muerte cuando se detuvo a cambiar el neumático de su auto. 

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    Un hombre de 63 años murió en un trágico accidente ocurrido durante la tarde de este lunes en la Ruta Nacional 205. Marcelo Lerca Moreno se puso a cambiar un neumático de su auto al costado del camino, cuando fue atropellado por un camión. La insólita muerte ocurrió a unos 5 kilómetros de la rotonda de Ibáñez Frocham.

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    Según trascendió, la víctima era docente de la Universidad Nacional de La Plata (UNLP) y volvía de dar clases en la localidad bonaerense de Saladillo cuando fue embestido.

    Cómo ocurrió la insólita muerte

    De acuerdo con la información publicada por el portal platense 0221, Lerca Moreno sufrió un desperfecto con su auto y detuvo su marcha muy cerca de la ruta. Bajó para ver qué pasaba y notó que tenía un neumático pinchado.

    Mientras intentaba cambiar el neumático, fue sorprendido por un camión que circulaba por la ruta, no lo vio y lo chocó. El fuerte impacto provocó que el hombre muriera en el acto, según informó el diario ABC Saladillo.

    Su cuerpo quedó tendido en la banquina. Inmediatamente llegaron a la escena efectivos policiales, personal de Corredores Viales y agentes municipales de Seguridad Vial que realizaron las pericias correspondientes en el lugar, lo que provocó que la ruta permaneciera completamente cortada al tránsito durante varias horas.

    El hecho está siendo investigado por las autoridades judiciales, que buscan determinar cómo ocurrió el accidente en el que murió el profesor universitario. El cuerpo fue trasladado a la morgue local.

    El caso provocó gran conmoción en la comunidad educativa, especialmente de la ciudad de La Plata donde Lerca Moreno se desempeñó como docente durante más de 25 años en la Facultad de Ciencias Económicas de la UNLP.

    El hombre era ingeniero y había sido distinguido a fines del año pasado por su extensa trayectoria en la casa de altos estudios.

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