Se retractó la víctima, pero condenaron al empleado de la feria de Capital: irá preso por violencia y abuso

El caso que tuvo como protagonista a un empleado de la feria de Capital dio un giro inesperado en juicio, pero eso no evitó una condena. A pesar de que la mujer que lo había acusado de violación se retractó ante los jueces, el hombre fue sentenciado a cinco años de cárcel efectiva por otros delitos que sí quedaron acreditados.
El proceso oral, que se extendió durante aproximadamente dos semanas, estuvo atravesado por fuertes acusaciones iniciales. El imputado había llegado a debate señalado por delitos graves, entre ellos abuso sexual con acceso carnal, coacción y agresiones físicas en un contexto de violencia de género hacia su expareja, además de abuso sexual contra la hija de ella, una adolescente de 13 años.
Sin embargo, durante su declaración en el juicio, la mujer modificó su relato. Sostuvo que la relación sexual había sido consentida y aseguró que su hija habría mentido en un primer momento. Incluso afirmó que la menor le confesó haber acusado al hombre por un conflicto personal.
Este cambio de versión fue uno de los puntos más discutidos durante el debate. Desde UFI CAVIG, a cargo de la fiscal Claudia Ruiz Carignano y la ayudante fiscal Silvina Zogbe, mantuvieron su postura con las acusaciones iniciales y explicaron que es común en este tipo de casos que la víctima se contradiga porque muchas veces se encuentra condicionada por el miedo, la dependencia o la presión familiar o social.
En sus alegatos, el Ministerio Público había solicitado una pena de ocho años de prisión, al entender que existía un patrón sostenido de violencia dentro del ámbito familiar. Además, se puso el foco en la necesidad de resguardar a la menor involucrada, considerada víctima directa de los hechos.
Por su parte, la defensa, representada por la abogada María Filomena Noriega, pidió una pena menor y de cumplimiento condicional. Argumentó que el acusado no tenía antecedentes penales y que era el principal sostén económico de sus hijos.
Finalmente, el tribunal, integrado por los jueces Matías Parrón, Carolina Parra y Celia Maldonado, resolvió condenarlo a cinco años de prisión efectiva. Por uninimidad, lo encontró culpable de lesiones agravadas por el vínculo en un contexto de violencia de género, coacción contra su pareja y abuso sexual simple doblemente agravado contra la menor, en su condición de hijastra.
En tanto, por mayoría (votos dos contra uno), el tribunal decidió absolverlo del delito de abuso sexual con acceso carnal. Esto de debió a la declaración de la víctima. Cabe destacar que la denuncia de abuso contra su hija fue realizada por la abuela materna de la víctima.
El fallo dejó en claro que, más allá de la retractación de la denunciante, las pruebas reunidas durante la investigación y el juicio fueron suficientes para acreditar parte de los hechos y dictar una condena de cumplimiento efectivo.