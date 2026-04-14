Se retractó la víctima, pero condenaron al empleado de la feria de Capital: irá preso por violencia y abuso

Aunque la mujer cambió su versión durante el juicio contra el empleado de la feria de Capital, el tribunal consideró probado la mayoría de los hechos.

El empleado de la feria de Capital estuvo representado por la doctora María Filomena Noriega. Zafó de una condena mucho mayor.

El caso que tuvo como protagonista a un empleado de la feria de Capital dio un giro inesperado en juicio, pero eso no evitó una condena. A pesar de que la mujer que lo había acusado de violación se retractó ante los jueces, el hombre fue sentenciado a cinco años de cárcel efectiva por otros delitos que sí quedaron acreditados.

El proceso oral, que se extendió durante aproximadamente dos semanas, estuvo atravesado por fuertes acusaciones iniciales. El imputado había llegado a debate señalado por delitos graves, entre ellos abuso sexual con acceso carnal, coacción y agresiones físicas en un contexto de violencia de género hacia su expareja, además de abuso sexual contra la hija de ella, una adolescente de 13 años.

Sin embargo, durante su declaración en el juicio, la mujer modificó su relato. Sostuvo que la relación sexual había sido consentida y aseguró que su hija habría mentido en un primer momento. Incluso afirmó que la menor le confesó haber acusado al hombre por un conflicto personal.

WhatsApp Image 2026-04-14 at 14.48.02 (1) Las integrantes de la UFI CAVIG, que llevaron a cabo la acusación contra el empleado de la feria de Capital. Se trata de la fiscal Claudia Ruiz Carignano y la ayudante fiscal Silvina Zogbe. DIARIO DE CUYO Este cambio de versión fue uno de los puntos más discutidos durante el debate. Desde UFI CAVIG, a cargo de la fiscal Claudia Ruiz Carignano y la ayudante fiscal Silvina Zogbe, mantuvieron su postura con las acusaciones iniciales y explicaron que es común en este tipo de casos que la víctima se contradiga porque muchas veces se encuentra condicionada por el miedo, la dependencia o la presión familiar o social.

En sus alegatos, el Ministerio Público había solicitado una pena de ocho años de prisión, al entender que existía un patrón sostenido de violencia dentro del ámbito familiar. Además, se puso el foco en la necesidad de resguardar a la menor involucrada, considerada víctima directa de los hechos.