Le robó millones a un jubilado y cayó tras un escándalo sexual en un hotel alojamiento

Un escandaloso episodio sexual ocurrido en un hotel alojamiento de Capital terminó dejando al descubierto a Ariel Alejandro “El Gordo” Herrera , un delincuente que ya era buscado por haberle robado $5 millones a un jubilado luego de ganarse su confianza.

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La historia comenzó cuando Herrera quedó involucrado en un confuso hecho dentro de un albergue transitorio. En un primer momento, el caso fue investigado como un presunto robo violento, ya que un hombre terminó internado en el Hospital Rawson con heridas cortantes y signos de intoxicación, mientras que la mujer que lo acompañaba fue detenida bajo sospecha de haberlo atacado para sustraerle dinero y un celular.

Sin embargo, el episodio dio un giro inesperado cuando el propio denunciante declaró ante la Justicia que no había sido víctima de ningún delito . Según aseguró, mantenía una relación de amistad con la mujer y ambos habían consumido sustancias de manera voluntaria dentro de la habitación.

Además, afirmó que las lesiones que presentaba habían sido realizadas con su consentimiento y a pedido suyo, porque creyó que eso podía ayudarlo a recuperarse de la descompensación que sufría en ese momento.

Con esa nueva versión, la causa por flagrancia fue desestimada y la mujer recuperó la libertad. Pero durante la investigación apareció un dato clave: el hombre involucrado en el escándalo era el mismo sujeto que estaba siendo intensamente buscado por un millonario robo cometido contra un jubilado.

image Detención de "El Gordo" Herrera.

De acuerdo a la investigación de la Unidad Fiscal de Delitos Contra la Propiedad, Herrera había logrado ganarse la confianza de un adulto mayor, a quien incluso acompañó a retirar $60 millones de una entidad bancaria. Aprovechando ese vínculo, logró establecer dónde vivía la víctima y posteriormente le sustrajo $5 millones en efectivo, una cámara fotográfica Nikon, un lente zoom, un fotómetro y un teléfono celular Motorola.

Tras quedar expuesto por el episodio del hotel alojamiento, los investigadores guiados por el fiscal Leonardo Villalba avanzaron rápidamente y concretaron su detención. El funcionario contó con la colaboración de los doctores Gabriela Barrientos, Javier Rodríguez e Inés Vega.

En una audiencia de juicio abreviado realizada este martes 26 de mayo de 2026, el imputado acordó una condena de dos meses de prisión de cumplimiento efectivo por el delito de hurto simple, en dos hechos, según informaron desde la UFI Delitos Contra la Propiedad.

image Una cámara Nikon fue recuperada por la Policía y la UFI, como tantos otros elementos, como dinero y un celular.

Fuentes judiciales indicaron además que parte de los elementos robados pudo ser recuperado durante la pesquisa. Entre ellos, encontraron $2.641.100 en efectivo, el celular Motorola, una cámara Nikon, un lente zoom de la misma marca y un fotómetro Gossen Sixtino.