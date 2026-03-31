Un empleado de la feria de Capital es juzgado por violar a su pareja después de un cumple de 15 años

Comenzó el juicio contra un empleado de la Feria de Capital , acusado de violar a su pareja, en aquel entonces, después de un cumpleaños de 15. A este calvario donde también hubo golpes y amenazas de muerte, durante la investigación, se sumó otra imputación contra el sospechoso, por abuso sexual contra una nena de 13 años, hija de la víctima.

El hecho, que culminó con una denuncia en la UFI CAVIG , sucedió un 23 de marzo de 2025, tras un cumpleaños de 15 años que asisterion la víctima y el denunciado, cuyas iniciales son L.F.M. La mujer pudo salir de la casa en la que vivía con el imputado y llamar al 911 tras vivir un verdadero infierno.

Según la denuncia, esa noche, tras presenciar el evento, el hombre consumió cocaína y la obligó a tener sexo anal . La denunciante accedió por miedo, ya que se ponía "muy violento" si no hacía lo que quería. Ambos tenían tres hijas en común, la más pequeña era una bebé que apenas tenía días.

El empleado de la Feria de Capital le pedía a su pareja que hiciera dormir a la bebé así ellos dos podían tener relaciones sexuales. Esa noche, el apuntado la sometió en más de una oportunidad, sin importarle que sus otras hijas estuvieran despiertas, según consta en la denuncia. Cuando terminó el sometimiento, el agresor le dijo: "No te vayas a mandar ninguna, porque te voy a reventar la cabeza" .

Con el avance de la investigación, llevadas a cabo por la fiscal Claudia Ruíz Carignano y la ayudante fiscal Silvina Zogbe, se su supo que la violencia contra la denunciante venía desde hace un tiempo y que todo empezó cuando el acusado se metió en el mundo de las adicciones.

En el legajo, hay constancia de que la madre de la víctima declaró que su nieta mayor, hija de la denunciante con una pareja anterior, de 13 años, le confesó que su padrastro "le había dado besos en la boca y que le había bajado la calza" cuando su madre no estaba. Tras estos acontecimientos, la niña no volvió más a la casa y a pesar de haberle confesado estos hechos a su madre, ella no le creyó. Pero todo salió a la luz con la denuncia de la progenitora.

Con los hechos sobre la mesa, la fiscalía CAVIG pretenden en este juicio que L.F.M sea condenado por los delitos de de abuso sexual con acceso carnal, coacción y lesiones leves, todo agravados por el vínculo y en contexto de violencia de género en perjuicio de su expareja. Sumado el de abuso sexual simple, agravados por la guarda y la convivencia prexistente con una menor de 13 años.

La expectativa de pena es de 13 años de cárcel contra el imputado. La abogada defensora Filomena Noriega tratará de remediar la situación contra el imputado. En tanto los jueces Celia Maldonado, Carolina Parra y Matías Parrón, integrantes del tribunal, resolver si es culpable o inocente y dictar sentencia a partir de las pruebas presentadas por las partes.