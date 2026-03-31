    • 31 de marzo de 2026 - 13:29

    Un empleado de la feria de Capital es juzgado por violar a su pareja después de un cumple de 15 años

    El hombre es de Pocito, pero trabaja en Capital. Está acusado de obligar a su pareja a tener sexo anal y de abusar sexualmente de su hijastra de 13 años.

    En Tribunales se juzga un grave delito de ultraje sexual que tiene como víctimas a una mujer a su hija de 13 años.&nbsp;

    En Tribunales se juzga un grave delito de ultraje sexual que tiene como víctimas a una mujer a su hija de 13 años. 

    Foto:

    Comenzó el juicio contra un empleado de la Feria de Capital, acusado de violar a su pareja, en aquel entonces, después de un cumpleaños de 15. A este calvario donde también hubo golpes y amenazas de muerte, durante la investigación, se sumó otra imputación contra el sospechoso, por abuso sexual contra una nena de 13 años, hija de la víctima.

    Leé además

    despidieron los restos del alumno asesinado por un companero en el colegio de santa fe

    Despidieron los restos del alumno asesinado por un compañero en el colegio de Santa Fe

    Por Redacción Diario de Cuyo
    Las cuatro personas que murieron en el choque en la Ruta 5 eran oriundas de Carlos Casares, en la provincia de Buenos Aires. 

    Conmoción: cuatro personas murieron en un choque frontal

    El hecho, que culminó con una denuncia en la UFI CAVIG, sucedió un 23 de marzo de 2025, tras un cumpleaños de 15 años que asisterion la víctima y el denunciado, cuyas iniciales son L.F.M. La mujer pudo salir de la casa en la que vivía con el imputado y llamar al 911 tras vivir un verdadero infierno.

    Según la denuncia, esa noche, tras presenciar el evento, el hombre consumió cocaína y la obligó a tener sexo anal. La denunciante accedió por miedo, ya que se ponía "muy violento" si no hacía lo que quería. Ambos tenían tres hijas en común, la más pequeña era una bebé que apenas tenía días.

    El empleado de la Feria de Capital le pedía a su pareja que hiciera dormir a la bebé así ellos dos podían tener relaciones sexuales. Esa noche, el apuntado la sometió en más de una oportunidad, sin importarle que sus otras hijas estuvieran despiertas, según consta en la denuncia. Cuando terminó el sometimiento, el agresor le dijo: "No te vayas a mandar ninguna, porque te voy a reventar la cabeza".

    Con el avance de la investigación, llevadas a cabo por la fiscal Claudia Ruíz Carignano y la ayudante fiscal Silvina Zogbe, se su supo que la violencia contra la denunciante venía desde hace un tiempo y que todo empezó cuando el acusado se metió en el mundo de las adicciones.

    En el legajo, hay constancia de que la madre de la víctima declaró que su nieta mayor, hija de la denunciante con una pareja anterior, de 13 años, le confesó que su padrastro "le había dado besos en la boca y que le había bajado la calza" cuando su madre no estaba. Tras estos acontecimientos, la niña no volvió más a la casa y a pesar de haberle confesado estos hechos a su madre, ella no le creyó. Pero todo salió a la luz con la denuncia de la progenitora.

    Con los hechos sobre la mesa, la fiscalía CAVIG pretenden en este juicio que L.F.M sea condenado por los delitos de de abuso sexual con acceso carnal, coacción y lesiones leves, todo agravados por el vínculo y en contexto de violencia de género en perjuicio de su expareja. Sumado el de abuso sexual simple, agravados por la guarda y la convivencia prexistente con una menor de 13 años.

    La expectativa de pena es de 13 años de cárcel contra el imputado. La abogada defensora Filomena Noriega tratará de remediar la situación contra el imputado. En tanto los jueces Celia Maldonado, Carolina Parra y Matías Parrón, integrantes del tribunal, resolver si es culpable o inocente y dictar sentencia a partir de las pruebas presentadas por las partes.

    LAS MAS LEIDAS

    Te puede interesar

    El caso generó mucha repercusión por el lazo con el jugador.

    Detuvieron al padre del futbolista Enzo Pérez: lo acusan de abusar de una menor en Mendoza

    Hay una investigación en curso para conocer los motivos del deceso.

    Triste final: hallan fallecido al andinista que se encontraba desaparecido

    Impactante relato del portero que le sacó el arma al atacante en Santa Fe: Me apuntó, pero no llegó a gatillar.

    Tremendo relato del portero que le sacó el arma al alumno en Santa Fe: "Me apuntó"

    Por Redacción Diario de Cuyo
    Madre de la niña embarazada en San Juan: Yo no sabía que de noche se le metía en la cama a mi hija.

    Madre de la niña embarazada en San Juan: "Yo no sabía que de noche se le metía en la cama a mi hija"

    Por Redacción Diario de Cuyo