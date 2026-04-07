Inseguridad vial en San Juan: colectivo atropelló a una mujer y está grave

Un grave episodio de inseguridad vial en San Juan ocurrió en plena tarde en Capital, cuando un colectivo embistió a una mujer de 64 años que cruzaba la calle y la dejó con lesiones de extrema gravedad. El siniestro generó un fuerte operativo en la zona.
Inseguridad vial en San Juan: cómo fue el brutal impacto
El siniestro se registró este martes alrededor de las 16:50 en la intersección de Avenida Libertador y Jujuy. La víctima cruzaba la avenida cuando fue embestida desde atrás por un colectivo de Red Tulum, que giraba para incorporarse a Libertador.
Producto del impacto, la mujer cayó violentamente sobre el pavimento, sufriendo múltiples lesiones que obligaron a una rápida intervención médica en el lugar antes de su traslado al hospital.
La víctima está grave y el conductor dio negativo
Según el parte médico, la mujer presenta traumatismo encéfalo craneano grave, fractura de tórax, neumotórax hipertensivo y politraumatismos, lo que evidencia la magnitud del impacto sufrido.
En el lugar trabajó personal de la Comisaría Tercera y Policía Científica para relevar pruebas. El test de alcoholemia al conductor del colectivo dio resultado negativo, confirmaron las autoridades.
La causa quedó en manos del fiscal Nicolás Schiattino, junto a la ayudante fiscal Roxana Fernández, quienes avanzan en la investigación para determinar responsabilidades en el hecho.