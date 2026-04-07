Inseguridad vial en San Juan: colectivo atropelló a una mujer y está grave

Un hecho de inseguridad vial en San Juan dejó a una mujer de 64 años con graves heridas tras ser atropellada por un colectivo en Capital.

El hecho de inseguridad vial en San Juan ocurrió en una transitada esquina de Capital, libertador y Jujuy.

Un grave episodio de inseguridad vial en San Juan ocurrió en plena tarde en Capital, cuando un colectivo embistió a una mujer de 64 años que cruzaba la calle y la dejó con lesiones de extrema gravedad. El siniestro generó un fuerte operativo en la zona.

Inseguridad vial en San Juan: cómo fue el brutal impacto El siniestro se registró este martes alrededor de las 16:50 en la intersección de Avenida Libertador y Jujuy. La víctima cruzaba la avenida cuando fue embestida desde atrás por un colectivo de Red Tulum, que giraba para incorporarse a Libertador.

Producto del impacto, la mujer cayó violentamente sobre el pavimento, sufriendo múltiples lesiones que obligaron a una rápida intervención médica en el lugar antes de su traslado al hospital.

La víctima está grave y el conductor dio negativo Según el parte médico, la mujer presenta traumatismo encéfalo craneano grave, fractura de tórax, neumotórax hipertensivo y politraumatismos, lo que evidencia la magnitud del impacto sufrido.

En el lugar trabajó personal de la Comisaría Tercera y Policía Científica para relevar pruebas. El test de alcoholemia al conductor del colectivo dio resultado negativo, confirmaron las autoridades.